COUTURE née LABBÉ, Rose



À Longueuil, le 2 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Rose Labbé, épouse de Monsieur Charles-Henri Couture et mère de feu Nicole.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Lyne (Dominique), Jean-Claude (Marie-Josée), Gilles (Jocelyne) et Gisèle (Eric), sa soeur Diane (Roger), son frère Roger (Jeannine), son beau-frère Conrad (Jeannine), ainsi que feu Maurice (Jeannette), Fernande (Laurent), George et Jeannine, ses onze petits-enfants et treize arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.Sur invitation, la famille vous accueillera, les vendredi et samedi 21 et 22 janvier 2022 au :Un don pour la recherche en cardiologie du Dr Coutu au CHUM serait apprécié en la mémoire de Madame Rose Labbé Couture.