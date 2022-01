LACROIX, Normand



Résident de La Sarre pendant 60 ans puis domicilié à St-Eustache depuis 1986, est décédé au Foyer La Pérade le 11 janvier 2022, à l'âge de 95 ans, M. Normand Lacroix, époux de feu Paula Perreault. Il était le fils de feu Élisée Lacroix et de feu Exilda Ratté.Il laisse dans le deuil ses 5 enfants: Hélène (Jean-Guy Loiselle), Lucie (Luc Bourassa), Guy (Denise Cossette), Martin (Chantal Légaré) et Sylvain; ses 11 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants; son frère Yves (Suzanne Alix), sa soeur Huguette (Gilles Gagné) et ses belles-soeurs: Solange Dessureault (feu Pierre Lacroix), Nicole Dandurand (feu Maurice Lacroix) et Claudette Perreault (feu René Astell), sans oublier son amie Claire Prudhomme et toute sa famille.Étant donné les circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à Trois-Rivières, à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.