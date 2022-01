PAQUIN, Gérald



Au Centre Hospitalier de St-Jérôme, le 15 janvier 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Gérald Paquin, époux de feu Mme Marguerite Beausoleil, demeurant à St-Lin-Laurentides.Le défunt laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Diane Lapierre), Guylain (Lyne Forget) et Nathalie, ses petits-enfants: Ken, Laurianne, Anne-Marie, Simon et Gabriel, ses soeurs: Reina et Georgette, son frère feu Edgar, sa belle-soeur Fernande Beausoleil (Marcel Majeau), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.M. Paquin sera exposé le vendredi 21 janvier 2022 de 19h à 22h ainsi que le samedi 22 janvier 2022 à compter de 9h, à la1008 ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5Les funérailles seront célébrées le samedi 22 janvier 2022 à 11h en l'église paroissiale de St-Lin-Laurentides. Inhumation au Cimetière de St-Lin-Laurentides.Afin de respecter les consignes gouvernementales, seuls les gens ayant reçu une invitation de la famille pourront y assister. (Un maximum de 25 personnes pourra participer.)Si vous êtes un membre de la famille éprouvée ou un proche significatif, votre présence doit se faire dans le respect des directives émises par la Santé Publique en regard à la distanciation physique, du lavage de mains à l'entrée et du port du masque obligatoire.Direction funéraire:ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com