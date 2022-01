PAQUETTE, Jean-Pierre



À St-Eustache, le 11 janvier 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Jean-Pierre Paquette, époux de Mme Lorraine Chevarie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Geneviève (Benoit) et Carolyne (Rhéa), ses petits-enfants Emma, Océane et Gabriel, sa soeur Michelyne ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.salonsfunerairesguay.comle samedi 5 février de 13h à 16h30. Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h30 en la chapelle.Afin de rassurer nos familles, en cette période exceptionnelle, la maison funéraire offre la possibilité de visionner la cérémonie dans le confort de votre maison, grâce à notre Web diffusion. Veuillez-vous rendre sur le site:La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison de soins palliatifs Sercan pour leurs soins exceptionnels.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Sercan serait apprécié.