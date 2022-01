COVID: j'aurais pu être une victime collatérale

Je ne peux m’empêcher d’y penser. Chaque jour, je me le répète : cela aurait pu être moi.

Je vois les cancéreux défiler dans les médias, dépités, parce que déprogrammés brutalement de la table d’opération, et je me dis que je suis passé à quelques semaines d’être une victime collatérale de la COVID.

Début janvier 2020, on m’a diagnostiqué un cancer du rein. J’avais 39 ans, et d’un coup, tout ce qui me semblait aller de soi s’effondrait.

Cancer

J’avais prévu mourir quelques décennies plus tard, de vieillesse, idéalement, d’une crise cardiaque, probablement. Ou d’autre chose, puisqu’il faut bien quitter ce monde un jour, le plus tard possible, en ayant embrassé l’existence de toutes les manières possibles.

Mais me poser d’un coup la question de mes derniers jours m’abattait.

On me considère généralement comme un type joyeux. Ce n’est pas faux. Mais je l’avoue, d’un examen à l’autre, je n’ai jamais connu une plus grande angoisse, une aussi grande détresse. Je me voyais crever. Je ne me savais pas capable d’atteindre de tels abîmes.

Quelques semaines plus tard, on m’enlevait un rein. Un mois plus tard, on m’annonçait que cela allait probablement bien aller, les statistiques étant de mon côté.

Désormais, comme tous ceux qui sont passés par là, je fais des scans de vérification régulièrement, toujours stressé à l’idée que mon médecin m’apprenne une récidive possible, toujours fou de joie quand il m’informe quelques jours plus tard que ce n’est pas le cas et qu’on se reparle dans six mois.

Et j’ai retrouvé l’espoir raisonnable de mourir très vieux, dans un monde où je m’épanouirai comme papy grincheux.

J’ai déjà raconté tout cela dans un grand entretien à Stéphan Bureau, il y a un an, et c’est parce que je l’ai déjà raconté que je me permets d’y revenir aujourd’hui. Je ne dis pas cela pour faire pitié et j’espère qu’on me pardonnera ce qui demeure une confession impudique.

Si je me permets d’y revenir, c’est simplement pour donner un écho à la détresse des cancéreux qui n’ont pas eu la chance d’être dépistés juste avant la COVID, avant que le système s’engorge, et qui aujourd’hui attendent une opération qui ne vient pas, ou qui est reportée, et qui pourrait pourtant changer ou prolonger leur existence.

Chance

Ils savent qu’une saloperie les ronge, et ne peuvent rien faire : ce n’est pas à leur tour de se faire sauver la vie. Un jour, on s’intéressera à eux. Mais pas maintenant.

Les défaillances du système hospitalier sont bien antérieures à la crise de la COVID. Mais j’aurais envie de secouer chaque non-vacciné qui confisque un lit en lui disant que s’il avait eu un peu de jugeote, sa place serait prise par une personne qui, en ce moment, se demande si elle verra la fin de l’année.

Je me dis que cela aurait pu être moi, et je prie pour que tous ceux qui ont une petite chance de se délivrer du crabe se la voient accordée.