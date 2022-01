«Délire religieux» sous l’effet de la cocaïne: 30 mois pour avoir poignardé son coloc

Un individu coupable d’avoir violemment poignardé son colocataire alors qu’il était en plein délire religieux provoqué par sa consommation de cocaïne a été condamné à 30 mois de pénitencier mercredi matin.

Le juge René de la Sablonnière s’est ainsi rangé à la suggestion de la couronne, qui proposait 30 mois d’emprisonnement pour Wenceslas Pouya, accusé de voies de faits armés et de voies de faits graves.

Ce dernier a sauvagement attaqué sa victime dans la soirée du 6 au 7 décembre 2018. Les deux individus avaient consommé de la cocaïne avant que Pouya, pris d’un délire, se mette à lancer des objets par la fenêtre de l’appartement. Tentant de l’arrêter, son colocataire s’est rapidement retrouvé à être la cible de sa rage.

«Convaincu d’agir au nom de sa foi religieuse, l’accusé s’en prend à la victime en le poignardant avec un couteau. Il frappera la victime de huit coups de couteau à la tempe, l’avant-bras à l’abdomen et au torse», a récapitulé le juge en faisant le résumé du dossier.

La victime avait miraculeusement réussi à l’enfuir pour se réfugier dans un restaurant McDonald situé tout près, où il finit par perdre conscience.

L’assaillant, lui, sera retrouvé nu, dans un corridor de l’immeuble à logement. Des témoins ont raconté aux policiers que Pouya les a interpellés dans le corridor après l’agression, leur criant : «Mettez-vous à genoux, j’ai tué le diable».

Circonstances aggravantes

Le juge a retenu comme facteurs aggravants la violence de l’agression et les nombreuses conséquences vécues par la victime. Gravement blessé, l’homme aurait bien pu y laisser sa peau a rappelé le magistrat, soulignant les nombreuses interventions chirurgicales nécessaires et les séquelles subséquentes.

Le manque de transparence de l’accusé durant le processus a aussi influencé la décision de la cour a mentionné le juge.

Wenceslas Pouya a notamment omis de mentionner à son agent de probation qu’il était le père de deux enfants, dont un né d’une courte union survenue après son arrivée au Canada et surtout, que cette relation s’était terminée en raison de violence verbale et psychologique envers la mère.

«Il a cherché à faire abstraction de toute information qui [dresse] un portrait négatif et révéler des troubles de gestion de la colère qui demeurent indéniable», a cité le juge, à propos du complément de rapport présentenciel demandé après la divulgation de ces informations.

L’absence d’antécédents judiciaires de l’accusé, sa collaboration, son plaidoyer de culpabilité et sa présence de remords ont été retenus comme facteurs atténuants par la cour. Wenceslas Pouya s’exposait à 14 ans de prison pour l’accusation de voies de fait grave.

Possibilité d’expulsion

Originaire du Burkina Faso et ayant un statut de résident permanent, Wenceslas Pouya pourrait se voir révoquer son statut par l’immigration à la suite de sa peine de pénitencier. La loi fédérale prévoit qu’une personne doit faire face à une procédure d’expulsion sans possibilité d’appel si elle est condamnée à une peine de prison de plus de six mois.

Le juge de la Sablonnière a indiqué avoir pris en compte cette situation, mais que la jurisprudence était claire sur l’importance que la peine infligée soit «être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant».

Pouya purgera sa peine d’emprisonnement au pays et pourrait faire face aux mesures d’expulsion à sa sortie.

