Désengorger les urgences: des soins à domicile grâce à la technologie

Longuement réfléchi, l’Hôpital général juif à Montréal lance un projet pilote pour soigner des patients à distance grâce à la technologie.

Pour l’instant, quatre patients sont suivis par des professionnels de la santé dans le confort de leur résidence, mais si tout va bien, le projet pourrait suivre jusqu’à une cinquantaine de patients.

«Ce projet-là, on y pensait déjà et c’est presque une opportunité qu’on a eu compte tenu de la pandémie de dire, on va mettre l’épaule à la roue et l'on va y aller un peu plus intensément que prévu», explique Francine Dupuis, PDG adjointe au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l ’île de Montréal.

Des infirmières ont constamment accès aux signes vitaux des patients grâce à la technologie et peuvent si elles en ont besoin demander conseil à des médecins.

«C’est une équipe d’infirmières et de médecins qui est spécialisée sur le sujet qui a développé un protocole très strict pour choisir les personnes. Ça peut être des patients de l’urgence, ça peut être des patients qui sont déjà hospitalisés et qui normalement auraient encore besoin de soins, mais qui peuvent retourner à domicile avec des suivis virtuels», mentionne la PDG adjointe.

Advenant des complications ou une dégradation de son état, le patient sera alors transporté à l’hôpital pour recevoir les soins appropriés.

«On ne va pas envoyer à domicile quelqu’un qui est vraiment fragile et qui pourrait décompenser dans les 24 prochaines heures. Plus tard, quand le projet va être plus ancré, on va peut-être envoyer des gens un peu plus différent , mais là c’est des personnes qui sont autonomes qui ont quelqu’un à la maison», dit-elle.

