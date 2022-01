Fermeture des postes de quartiers: l’administration Plante veut rassurer

Deux semaines après que l’idée avancée par le chef de police de fermer des postes de quartier (PDQ) ait semé l’émoi, l’administration Plante se veut rassurante, précisant qu’aucune demande en ce sens n’est présentement sur la table.

«Nous n’avons pas l’intention d’éliminer des postes de quartier. Ceci étant dit, nous attendrons de voir les propositions du chef de police de Montréal. Ça fait partie de ses prérogatives de nous faire des suggestions, mais à nous d’en faire l’étude et de consulter la population», a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante, au cours d’une réunion de son comité exécutif.

Elle assure que son administration ne prendra pas de décision «sur le bout d’une table», et qu’il n’est pas dans ses intentions de supprimer des PDQ. Le 11 janvier dernier, Mme Plante avait toutefois déclaré voir la suggestion d’un «bon œil».

Pour rappel, le 7 janvier dernier, lors d’une présentation à la Commission sur les finances et l’administration de la Ville, le directeur du Service de police de la Ville de Montréal, Sylvain Caron, avait proposé de réduire le nombre de postes de quartier présent à travers la métropole, sous prétexte que davantage de policiers pourraient être sur les routes.

«La police de proximité dans nos quartiers est importante, et nous n’allons jamais faire quoi que ce soit pour mettre ça en péril. Au contraire, ce qu’on souhaite, c’est que le lien entre le SPVM et les communautés locales soient toujours plus forts», a ajouté Mme Plante.

Responsable de la sécurité publique au sein de l’administration Plante, Alain Vaillancourt ajoute qu’aucune demande formelle n’a encore été reçue à ce propos.

«Bien entendu, toutes les propositions du SPVM pour rendre la structure de nos effectifs plus efficace doivent être entendues, mais cela nécessite une évaluation très rigoureuse et une consultation en amont», a-t-il assuré.

La semaine dernière, l’opposition officielle avait fortement réagi à la proposition de M. Caron, demandant un moratoire sur la question.