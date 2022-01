Kent Hughes : Patrice Bergeron mi-figue, mi-raisin

Le capitaine des Bruins de Boston, Patrice Bergeron, s’est réjoui de la nomination de Kent Hughes à titre de directeur général du Canadien de Montréal, même s’il perd un précieux allié.

• À lire aussi: Kent Hughes est le nouveau DG du Canadien

Mercredi, en conférence de presse, le Québécois s’est exprimé concernant le nouvel emploi obtenu par celui ayant été son agent pendant l’ensemble de sa carrière de hockeyeur.

«Il le mérite vraiment et je suis super heureux pour lui, a affirmé Bergeron. Il est à mes côtés depuis le début. Je suis donc triste qu’il ne soit plus mon agent, mais il sera toujours mon ami et je ne veux que le meilleur pour lui. C’est quelqu’un très intelligent et un amoureux du hockey.»

Depuis le début de sa carrière chez les professionnels en 2003-2004, Hughes a contribué à enrichir Bergeron. Selon le site web spécialisé CapFriendly, le natif de L’Ancienne-Lorette a empoché un peu plus de 92 millions $ jusqu’à maintenant.

Le joueur de centre dispute la dernière année d’un contrat de huit paraphé en juillet 2013. Cette entente lui rapporte 6,875 millions $ annuellement.

À VOIR AUSSI :