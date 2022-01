Le gala Artis reporté

La cinquième vague de la pandémie et l’incertitude entourant les prochains mois ont eu raison des plans de TVA en ce qui a trait au gala Artis 2022, qui est reporté à une date ultérieure.

• À lire aussi: Sans date de réouverture, le Centre Vidéotron risque de perdre des spectacles

La décision est tombée mercredi, alors que les hôpitaux de la Belle Province sont débordés en raison de la grande contagiosité du variant Omicron de la COVID-19.

La grande fête de la télévision devait normalement avoir lieu en mai.

C’est une décision difficile, bien sûr, d’autant plus que les artisans du petit écran ont permis à beaucoup de Québécois de passer plus facilement à travers la dernière année pandémique, et la précédente.

Écoutez la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

Étant donné que le public ne pouvait pas prendre part aux célébrations, et que celles-ci nécessitent des mois de préparation, TVA a préféré repousser la diffusion à une date qui sera connue incessamment.

On ne sait toujours pas qui sera aux commandes à titre d'animateur.

«L’âme d’ARTIS, c’est de souligner le travail formidable des artistes d’ici et de permettre aux téléspectateurs de manifester leurs coups de cœur. Cette grande fête de la télé perd un peu de son essence si le public ne peut être présent», a indiqué la chaine, dans un communiqué.

«Nous souhaitons vivement pouvoir réunir nos artistes et créateurs québécois avec les téléspectateurs qui attendent toujours l’événement avec impatience. C’est l’unique occasion pour eux qui leur permet d’exprimer toute leur admiration à leurs personnalités préférées, de rendre hommage à leur grand talent», a-t-on aussi précisé.

L’an dernier, la 36e édition du gala Artis avait rejoint une moyenne de 1 176 000 téléspectateurs, avec une pointe à 1 471 000 peu après 20 h.

Il n’y avait pas eu de gala Artis en 2020, au plus fort de la première vague.

À VOIR AUSSI :