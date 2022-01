Les caribous de Charlevoix et de la Gaspésie en captivité dès cet hiver

À défaut d’un plan pour protéger cette espèce menacée, les caribous de Charlevoix et de la Gaspésie seront mis en captivité cet hiver. En enclos, les bêtes se nourriront dans des mangeoires, ce qui pourrait leur faire perdre graduellement leurs instincts.

Les détails de ce projet «innovateur» ont été présentés mercredi par les experts du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs.

C’est que l’espèce est en déclin. Malgré tout, le ministre Pierre Dufour a récemment annoncé qu’il repoussait le dépôt de son plan pour assurer la survie du caribou forestier. Il a plutôt nommé une commission indépendante, composée uniquement de spécialistes de l’économie forestière, pour lui faire des recommandations.

En attendant, pour tenter de préserver les 17 bêtes restantes du cheptel de Charlevoix, Québec a construit un enclos de 20 hectares dans le parc national des Grands-Jardins, qui leur permettra notamment d’être à l’abri des prédateurs.

La capture de tous les individus, connus pour être très craintifs, n’est pas assurée pour cet hiver, ont convenu les fonctionnaires. Pour y arriver, les animaux doivent être mis sous sédatif. Selon les experts du ministère, les risques de mortalité durant cette opération sont faibles.

Les fonctionnaires ont reconnu qu’il n’existe que très peu d’exemples de caribous en captivité à l’heure actuelle.

À Val d’Or, le troupeau ne compte plus que sept individus, qui sont en enclos depuis maintenant un an et demi. Pour l’heure, leur comportement semble «normal», même s’ils croisent un gardien de temps à autre. Une bête est morte, mais un nouveau faon a vu le jour.

La harde de caribous de la Gaspésie compte pour sa part environ 34 bêtes. Les deux enclos de 15 hectares qui sont toujours en construction accueilleront seulement les femelles gestantes, qui seront relâchées avec leurs petits à la fin de l’été.

Des enclos conçus pour être «permanents»

Les clôtures électrifiées de Charlevoix et de la Gaspésie ont coûté 1,1 million $ chacun au trésor public. Le gouvernement a allongé 750 000 $ pour celle de Val d’Or, qui est plus petite. À cela s’ajoutent évidemment des coûts additionnels pour l’habitation et le salaire du gardien, de même que pour les installations septiques et vétérinaires.

Et la captivité apporte son lot d’effets pervers pour des animaux sauvages. Les experts du ministère n’ont pu donner un délai précis avant que les caribous ne s’accoutument et perdent leurs réflexes.

«Plus on attend avant de faire des relâchements (dans la nature), plus ces caribous vont perdre les comportements acquis contre les prédateurs ou d’alimentation naturelle», a admis une biologiste du ministère.

Mais les fonctionnaires n’ont aucune idée de la longueur du séjour en captivité des caribous. Les enclos ont néanmoins été conçus pour être «permanents» s’il le faut.

