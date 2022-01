Les Eagles ont confiance en Jalen Hurts

Le quart-arrière Jalen Hurts en a fait suffisamment en 2021 pour obtenir la confiance des Eagles de Philadelphie en prévision de la prochaine campagne de la NFL.

• À lire aussi: [BALADO] La Zone payante: l’arrivée des gros canons

• À lire aussi: Anthony Calvillo, «un grand atout» pour les Alouettes

«Nous avons discuté à propos de Jalen et de la progression qu’il a connue – à sa première année comme partant et à sa deuxième saison dans la ligue – en nous permettant d’accéder aux éliminatoires. Nous sommes franchement impressionnés par son éthique de travail et son leadership», a déclaré le directeur général Howie Roseman en conférence de presse, mercredi.

«La dernière fois que nous nous sommes parlé, lors du camp d’entraînement, nous lui avions demandé de prendre le taureau par les cornes et il l’a fait.»

En 2021, Hurts a réussi 61,3 % de ses passes pour 3144 verges et 16 touchés. Il a aussi récolté 784 verges et 10 majeurs avec ses jambes. Cela représente de bien meilleures statistiques qu’en 2020, lui qui avait obtenu quatre départs pendant sa première saison dans la NFL. À cette époque, il avait maintenu un pourcentage de réussite de 52 % pour 1061 verges et quatre touchés par la voie aérienne.

Hurts a été repêché au deuxième tour (53e au total) de l’encan de 2020. Il a passé la majorité de sa première campagne comme substitut de Carson Wentz. Ce dernier a été échangé aux Colts d’Indianapolis pendant la dernière saison morte.

«Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour l’aider à poursuivre son développement, a aussi dit le DG des Eagles à propos de Hurts. Comment nous pouvons faire cela? En l’entourant de très bons joueurs. Les athlètes continuent de se développer. Ce qu’ils sont à leur deuxième année ne sera pas ce qu’ils pourraient être à leur quatrième, cinquième, sixième ou septième année. Ils produisent également en fonction des gens qui les entourent. Nous devons continuer à construire notre formation.»

Identifiés comme une équipe en reconstruction avant le début de la saison, les Eagles ont surpris en se qualifiant pour les éliminatoires avec un dossier de 9-8. Ils ont été vaincus 31 à 15 au premier tour de l’après-saison par les Buccaneers de Tampa Bay, les champions en titre du Super Bowl.

À VOIR AUSSI :