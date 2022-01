Les produits embouteillés au Québec: une belle occasion d’encourager l'économie locale!

Vous avez envie de découvrir de nouveaux produits alcoolisés, tout en encourageant l’économie locale du Québec? Rien de plus simple: optez pour un produit identifié «Embouteillé au Québec» à la SAQ!

Avec cet identifiant, la SAQ vise à mieux faire connaître les différents procédés d’élaboration des produits, ainsi que la provenance des ingrédients qu’ils contiennent.

EMBOUTEILLÉ AU QUÉBEC

Des produits assemblés et mis en bouteilles par des entreprises locales

L’embouteillage local est en progression dans un bon nombre de pays. Cette façon de faire permet d’avoir accès à un plus large éventail de produits de qualité en provenance des États-Unis, du Chili, de l’Argentine, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Italie, de la France et de l’Espagne.

En amont de l’embouteillage, ce sont des gens d’ici et branchés sur les goûts des Québécois qui ont conçu les prêts-à-boire, façonné des assemblages de vin ou choisi les arômes de certains spiritueux.

De plus, les changements climatiques et la conscience écologique imposent de nouvelles pratiques en matière de choix de contenants et de transport.

En choisissant de transporter l’alcool dans de grandes citernes de plusieurs milliers de litres, plutôt qu’en milliers de bouteilles, le poids de la cargaison peut être réduit presque de moitié, en plus de prendre moins de place que ces contenants en verre. Résultat? Réduction importante de l’empreinte environnementale!

L’aspect économique et social est tout aussi important: en embouteillant ici, on contribue à la création d’emplois au Québec!

Les vins embouteillés ici ne sont peut-être pas des produits issus des vignes québécoises, mais leurs ventes stimulent tout de même l’économie locale – 80 millions de bouteilles de vin vendues au Québec sont embouteillées ici – , générant 3 500 emplois directs et indirects, aux quatre coins du Québec.

Ainsi, c’est toute une industrie qui travaille à rendre ces vins disponibles sur notre marché!

Découvrez ces produits «Embouteillés au Québec»:

Apoco Rosé Grenache Cinsault 2020

Du rosé en cannette en plein hiver? Oui! Ce vin rosé sec élaboré à partir de cinsault est servi dans un format tout indiqué pour le déguster près d’un feu en revenant d’une randonnée de ski de fond.

Confessions Pinot Grigio

Faible en alcool, mais fort en plaisir, ce vin blanc sec californien sera le compagnon de votre fondue au fromage ou encore, servez-le tout simplement à l’apéro avec quelques croustilles.

En Vert Monastrell Jumilla 2019

Un vin peut-il être embouteillé ici et issu de l’agriculture biologique? Tout à fait! C’est le cas de ce monastrell espagnol gorgé de soleil. À servir en accompagnement d’un plat de couscous!

Deux autres catégories à surveiller!

En vous baladant en succursale (ou en naviguant en ligne), vous remarquerez deux autres catégories de produits: «Origine Québec» et «Préparé au Québec».

La mention «Origine Québec» indique des produits qui sont élaborés par des artisans québécois et avec des ingrédients cultivés ici.

La catégorie «Préparé au Québec» comprend des produits conçus ou distillés au Québec avec des ingrédients québécois, mais provenant aussi d’ailleurs dans le monde. Un excellent mélange d’ingrédients de qualité d’ailleurs jumelé à l’expertise locale!

En tout, ce sont près de 800 produits avec les identifiants «Embouteillé au Québec», «Origine Québec» et «Préparé au Québec» qui sont offerts à la SAQ.

Facilement repérables lors de l’achat en ligne ou en succursale, les trois identifiants sauront certainement vous guider dans vos choix. Vous pourrez alors découvrir de nouveaux vins, tout en posant un geste concret pour réduire l’empreinte écologique et soutenir l’économie locale du même coup.

En optant pour des produits embouteillés au Québec, c’est tout le talent et la créativité des entrepreneurs aux quatre coins du Québec que vous soutenez, et à bon goût en plus! Une façon simple et écologique de mettre le Québec dans votre verre!