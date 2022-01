L’opération de chargement de la neige «va bon train», estime la Ville de Montréal

L’opération de chargement de la neige qui a débuté mardi à Montréal «va bon train» et près de 29 % du ramassage a déjà été fait, selon la Ville.

• À lire aussi: Montréal lancera sa deuxième opération de déneigement mardi matin

«On est dans les temps. On avance à coup de 25 % [du ramassage] par jour. Ce qui nous laisse croire qu’on devrait terminer comme prévu, à la fin de la journée vendredi», a assuré Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville, en entrevue à l’Agence QMI.

«Il y a aura peut quelques petites rues à compléter en fin de semaine, mais le gros de l’opération sera complète à ce moment-là», a-t-il ajouté en précisant que 3000 employés et 2200 appareils sont mobilisés.

Selon le site d’Info-Neige à 14 h, certains secteurs comme Saint-Laurent ou Anjou sont déjà à 49 % et 46 %, respectivement, de ramassage complété, alors que d’autres comme L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et Le-Plateau-Mont-Royal sont seulement à 10 % et 17 %.

Surveillance accrue des rues en pentes

M. Sabourin explique également que les rues en pentes font l’objet d’une «surveillance accrue» afin d’éviter que celles-ci soient trop glissantes. «On a du prendre quelques équipes pour aller tasser la neige, rajouter du sable et de la roche [...]. Après -15 degrés, le sel perd beaucoup en efficacité», a-t-il expliqué tout en se réjouissant qu’aucune fermeture de rue n’ait été rapportée.

Il profite également de l’occasion pour rappeler aux Montréalais l’importance de respecter les interdictions de stationnement. «C’est toujours un défi pour nos équipes de devoir charger la neige quand il y a beaucoup d’autos sur la rue qui bloque le chemin.»

Selon lui, le télétravail donne «un solide coup de main», car les citoyens «sont là pour déplacer leur véhicule au bon moment».

À VOIR AUSSI :