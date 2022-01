Peter Nygard se voit refuser la libération sous caution

La Cour de justice de l’Ontario a refusé mercredi d’approuver la demande de libération sous caution du magnat de la mode Peter Nygard, a rapporté le «Toronto Star».

Les motifs de la décision ainsi que les preuves et les arguments présentés devant le juge John Scarfe n’ont pas été dévoilés en raison d’une interdiction de publication, a indiqué le quotidien.

Le multimillionnaire de 80 ans est détenu à Toronto depuis plus de deux mois pour répondre à des accusations d’agressions sexuelles et de séquestration de six femmes, de 1987 à 2006.

Le créateur était auparavant emprisonné au Manitoba depuis décembre 2020, attendant son extradition vers les États-Unis où il est accusé de trafic sexuel. L’homme aurait utilisé son influence dans le milieu pendant plusieurs décennies pour agresser sexuellement plusieurs femmes, dont des mineures, selon des procureurs de New York.

M. Nygard avait consenti à son extradition vers le sud de la frontière en octobre dernier, mais seulement afin de contester en justice les allégations portées contre lui.

Ce n’est pas la première fois que le magnat de la mode se voit refuser la libération sous caution, alors que la Cour suprême du Canada avait refusé d’accéder à sa demande en septembre 2021.