Priorisation des soins: des comités d'usagers préoccupés en Estrie

Des comités d'usagers de l'Estrie s'inquiètent du plan pour la priorisation et la gestion des hospitalisations de courte durée présenté par Québec mardi.

«Je pense que c'est un cri d'alarme, a lancé d'emblée le Dr Claude Lemoine, qui représente les usagers du centre hospitalier universitaire de Sherbrooke-CHUS. J'ose espérer et je souhaite qu'on ne se rende pas là.»

Malgré la forte pression sur les hôpitaux de la région depuis le début de la pandémie, très peu d'usagers se plaignent de la qualité des soins qu'ils reçoivent.

Le Dr Lemoine constate aussi que plusieurs d'entre eux préfèrent attendre que tout soit terminé avant de consulter, ce qui l’inquiète.

«Ce qu'on craint au comité des usagers, c'est que des gens qui ont besoin de soins urgents ou semi-urgents restent à la maison et n'osent pas consulter. Leur condition pourrait empirer.»

De son côté, la présidente du comité des usagers de Memphrémagog, Michèle Salvail, s'inquiète davantage du flou qui entoure le plan présenté par Québec.

«Le gouvernement aurait avantage à préciser plus clairement ce que ça veut dire concrètement dans la réalité. S'il y a un changement de protocole de soins, ça veut dire quoi?», s’est-elle questionnée.

Michèle Salvail espère aussi qu'après la pandémie, le gouvernement travaillera sur une réforme plus en profondeur du système de santé. Elle souhaite qu'il mise et investisse davantage dans les soins à domiciles et les proches aidants.

«J'aimerais tellement que les décideurs publics prennent fasse quelques pas en arrière et se disent : c'est vrai, on a à répondre à une urgence actuellement, mais la solution trouvée pour cette urgence-là ne doit pas être la solution finale. Prévenons la maladie.»

À voir aussi