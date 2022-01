Réflexion sur notre réalité

La pandémie a apporté des changements qui s’avéreront probablement permanents dans la vie des gens. Si on compare les deux puissances majeures, É.-U. et Chine, on s’aperçoit que les conséquences de la COVID sont différentes pour l’une et l’autre. La Chine monte en puissance, alors que l’embrigadement et le contrôle de la population par le parti ne sont remis en cause par personne.

Aux É.-U., c’est différent. Est-ce que l’empire serait sur la pente descendante ? Je dirais que oui. À cet égard, le phénomène le plus intéressant fut décrit dans le New York Times, où on a détaillé les envolées lyriques des patrons des grandes banques qui rappellent les troupes au bureau, quand les gens disent qu’ils sont aussi productifs en restant chez eux.

Les patrons sentent-ils le tapis leur glisser sous les pieds sans savoir comment faire pour mettre de l’avant leurs exigences, alors qu’ils voient bien que les patrons chinois ne s’enfargent dans aucune fleur du tapis et ne bousculent rien sur leur passage ?

Anonyme

Je scrute votre commentaire du mieux que je peux en le trouvant tout aussi intéressant qu’inquiétant, vu que la Chine est un pays totalitaire où la démocratie est bafouée.