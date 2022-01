Sherbrooke: un projet de logements bloqué par des élus municipaux

Devant la contestation citoyenne, le conseil municipal de Sherbrooke a dit non à un changement de zonage qui aurait permis la construction de 144 logements dans deux immeubles de six étages dans le secteur Fleurimont, au moment où la crise du logement empire dans la municipalité.

Le terrain où auraient été construites ces tours est situé entre les rues King Est et Conseil, près de la rue Galt Est.

Les voisins s’opposent principalement à la destruction de ce boisé.

«Ils se sont mobilisés contre ce projet pour des raisons environnementales, mais aussi à cause de l’absence du promoteur», a soutenu la conseillère du district de l’Hôtel-Dieu, Laure Letarte-Lavoie. «Le promoteur s’était engagé à rencontrer les citoyens et il ne l’a pas fait, ni suggérer des mesures d’atténuation.»

Rejoint par TVA Nouvelles, le promoteur Robin Fortier a indiqué qu’il avait l’intention de déposer une nouvelle demande, qui cadrerait davantage avec les exigences du milieu.

Des associations de locataires et de propriétaires ont cependant tiré la sonnette d’alarme quant à la crise du logement qui touche Sherbrooke, alors que celle vécue en juillet dernier n’était rien du tout comparativement à celle qui se présentera dans six mois.

«On se dirige tout droit dans un mur, et le mur il est plus épais et plus dur que l’an dernier», a prévu le directeur général de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec en Estrie, Sylvain Mathieu.

Même après une année record de 2 600 unités construites en 2021 à Sherbrooke et une prévision de 2 400 supplémentaires en 2022, le nombre de logements sera insuffisant.

«L’offre est plus petite que la demande. La seule solution, c’est d’augmenter l’offre. Si on ne développe pas plus de nouvelles rues, les gens vont s’en aller ailleurs», a-t-il soutenu.

Mario Mercier, porte-parole de l’Association des locataires de Sherbrooke, croit lui aussi que la crise sera pire que l’année dernière et a émis une sérieuse mise en garde. «À moins que votre logement ne soit pas sécuritaire, vous ne déménagez surtout pas.»

Au chapitre des bonnes nouvelles, le projet de 116 logements sociaux sur la rue Galt, qui avait été mis sur la glace avant les fêtes en raison d’un important dépassement de coût, pourrait bientôt débloquer.

«On nous dit qu’il y a des ententes de confidentialité signées entre le gouvernement du Québec et l’Office municipal d’habitation de Sherbrooke, c’est bon signe, ça veut dire qu’on peut s’attendre à de belles annonces prochainement», a mentionné la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, tout en ajoutant qu’un comité d’urgence sur la question du logement sera formé.