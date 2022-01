Six nouveaux cas de COVID-19: le premier Variété de «Star Académie» de nouveau reporté

La COVID-19 continue de jouer de mauvais tours à l’émission la plus populaire du dimanche soir: le premier Variété de la nouvelle saison de «Star Académie» a de nouveau été reporté, mercredi, après que six autres infections eurent été diagnostiquées parmi les aspirants Académiciens.

Ces personnes, qui s’ajoutent aux quatre cas de la semaine dernière, demeureront en isolement pendant 10 jours, comme le veut le protocole sanitaire.

Le report du début de la saison est une «mesure drastique», a admis la production, mais il «permettra d’assurer la continuité de celle-ci. Compte tenu de la période d’isolement et du nombre de candidats qui auront eu la COVID-19, il est peu probable que cela nécessite un report supplémentaire», a-t-on expliqué dans un communiqué.

TVA, Québecor Contenu et Productions Déferlantes avaient déjà annulé à la dernière minute la diffusion du premier Variété, qui devait avoir lieu le dimanche 16 janvier. Les quatre premiers cas de COVID-19 parmi les aspirants Académiciens avaient en effet forcé l'équipe à faire ce choix difficile, mais nécessaire pour protéger les artisans œuvrant devant et derrière les caméras, ainsi que les participants eux-mêmes.

C’est finalement le dimanche 30 janvier que doit se mettre en branle la nouvelle saison, avec Marc Dupré aux commandes du Variété.

Plus tôt mercredi, TVA avait aussi annoncé le report du gala Artis, qui devait avoir lieu en mai prochain. Une nouvelle date doit être confirmée d’ici quelques semaines.

Des tests et des tests

On a tenu à rappeler que les aspirants Académiciens sont tous adéquatement vaccinés contre la COVID-19.

Ils séjournent à l’hôtel en mode isolement depuis le 3 janvier. «Des tests antigéniques ont été faits à leur arrivée, puis ils ont été testés toutes les 48 heures jusqu’au 12 janvier, et à tous les jours par la suite, a-t-on souligné. Compte tenu de la situation, la production a également eu recours à des tests PCR. C’est d’ailleurs ceux-ci qui ont révélé les six nouveaux cas.»

Depuis les premiers cas de la semaine dernière, les 19 participants du premier Variété sont en «isolement complet» et la production veuille à la fois à «leur bien-être physique et mental» avec des ressources, comme une psychologue et un ORL, qui interviennent au besoin pour les aider.

Changements à la programmation

Compte tenu du report du premier Variété, TVA va diffuser le dimanche 23 janvier, dès 19 h, «Les Grands bien-cuits ComediHa! – P-A Méthot», puis dès 20 h 30 le deuxième épisode de «La vraie nature».

