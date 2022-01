Stephanie Labbé accrochera ses gants au printemps

La gardienne de but Stephanie Labbé, sauveuse du Canada aux Jeux olympiques de Tokyo, prendra sa retraite du soccer au printemps 2022, a-t-elle annoncé mercredi.

La médaillée d’or a quitté le Paris-Saint-Germain après la pause hivernale et n’enfilera plus le maillot de l’équipe française. Elle tirera sa révérence après 19 ans de carrière à la suite d’un match international amical à venir, a indiqué Canada Soccer.

Labbé, qui souhaite amorcer un nouveau chapitre de sa vie, se retire également pour des raisons de santé mentale, elle qui a souvent parlé de cet enjeu par le passé.

«Je crois qu’un gros poids sur mes épaules a été retiré. J’étais prête à prendre cette décision», a confié l’Albertaine de 35 ans en conférence de presse.

«Je sais que c’est le bon moment. [...] Je crois que j’ai tout donné pour ce sport et ce pays, a-t-elle ajouté. J’ai tout laissé sur le terrain. On dit souvent d’aller sur la pelouse sans regret et de tout donner, et j’ai l’impression de l’avoir fait.»

Son moment olympique

Celle qui a été surnommée la «ministre nationale de la Défense» après sa victoire aux Jeux olympiques a reçu énormément d’attention au cours des derniers mois, étant notamment en nomination pour le titre de gardienne de l’année de la FIFA et le prix d’athlète de 2021 au Canada.

Très solide tout au long du tournoi de Tokyo, Labbé s’était distinguée dans la finale contre les Suédoises en bloquant plusieurs frappes dans la séance de tirs de barrage pour aider le Canada à l’emporter.

«J’ai encore des frissons et la larme à l’œil en y repensant. C’est un fait d’armes important pour le Canada, mais ce qui vaut encore plus, ce sont les gens avec qui nous l’avons accompli», a mentionné Labbé, qui a été gagnée par l’émotion en parlant de ses coéquipières.

Des projets pour le futur

Pour la suite, la gardienne songe à fonder une famille. Elle avait d’ailleurs rencontré son amoureuse, la cycliste canadienne Georgia Simmerling, aux Jeux de Rio en 2016.

Grande défenseure des athlètes féminines et des joueuses de soccer, elle espère également pouvoir continuer de transformer son sport à l’extérieur du terrain.

«Tu es prête pour le nouveau chapitre de ta carrière. Tu nous manqueras beaucoup! J’aimerais dire un gros merci de ma part et celle de l’équipe et de la communauté du soccer canadien», a mentionné l’entraîneuse-cheffe de la formation canadienne, Bev Priestman, qui a souligné l’engagement et le leadership de Labbé.

La vétérane avait rejoint le PSG cet été, après un court, mais réussi, passage au FC Rosengard, en Suède. Labbé a amorcé son parcours professionnel dans ce pays scandinave en 2009 et a depuis évolué aux États-Unis et au Canada.

En équipe nationale, elle a remporté l’or aux Jeux de Tokyo en 2020 et le bronze quatre ans plus tôt. Sélectionnée 67 fois par l’unifolié, Labbé a aussi permis à son pays de mettre la main sur l’argent au Championnat féminin de la CONCACAF de 2018.

«C’est au tour de la nouvelle génération de prendre le contrôle et je sais que je laisse le Canada entre très bonnes mains», a affirmé Labbé avec confiance.

