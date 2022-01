Trudeau «craint» un conflit armé en Ukraine

Justin Trudeau a dit «craindre» que l’escalade des tensions à la frontière entre la Russie et l’Ukraine ne mène prochainement à un conflit armé.

«Extrêmement préoccupé» par la situation, M. Trudeau a assuré que le Canada avait développé des «plans de contingence pour toutes sortes de différentes options».

«Nous allons prendre les décisions selon la situation, selon les actions qui pourraient être prises par la Russie ou d’autres», a-t-il lancé, sans rentrer dans les détails, lors d’un point de presse mercredi.

M. Trudeau n’a pas dit s’il avait l’intention d’envoyer des armes en Ukraine, à l’instar d’autres pays membres de l’OTAN.

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a été dépêchée en Ukraine plus tôt cette semaine pour rencontrer le premier ministre Denys Shmyhal et visiter les troupes canadiennes qui y sont actuellement déployées dans le cadre de l’opération UNIFIER, qui vise à former les forces armées ukrainiennes.

Mercredi, Mme Joly se rendait en France et en Belgique, où une série de rencontres est prévue avec ses homologues de l’Union européenne. Son retour au pays est prévu pour samedi.