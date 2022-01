Une nouvelle entreprise aéronautique s’implante à Montréal

L’entreprise C3RiOS Systems, spécialisée dans le développement de technologies pour améliorer l’autonomie des aéronefs, a choisi de s’implanter à Montréal, une décision qui permettra la création de 35 postes.

Le premier bureau de la compagnie va ouvrir dans le quartier du Mile-Ex et contribuera à créer de nouveaux logiciels destinés au secteur aéronautique, qui permettront notamment de réduire la consommation de carburant des appareils.

«Nous avons choisi d’implanter notre entreprise à Montréal parce que nous savons que la métropole possède tous les ingrédients nécessaires pour accélérer le développement de solutions technologiques et rendre nos aéronefs plus efficaces, sécuritaires et durables», a expliqué mercredi par voie de communiqué Brent Nelson, cofondateur de C3RiOS.

L’élaboration d’une plateforme destinée aux applications des postes de pilotage intégrés fait partie des premiers projets de l’entreprise et rassemblera des experts montréalais spécialisés en intelligence artificielle et en optimisation logicielle.

«Notre écosystème en aérospatiale carbure à l’innovation technologique! Il s’agit d’un environnement d’affaires unique, qui fait du Grand Montréal une destination de choix pour penser et mettre en œuvre des projets innovants», a déclaré Stéphane Paquet, président-directeur général, Montréal International, tout en précisant qu’il s’agit du premier projet d’implantation en aérospatiale annoncé dans la métropole depuis le début de la pandémie.