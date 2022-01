Voici quelques astuces pour réduire autant que possible votre présence sur Internet

Un beau matin, boom, la réalité vous frappe en plein visage en prenant conscience que votre vie passée devant les écrans Facebook, Twitter, Google ou Amazon n’a pas avancé d’un poil.

Pire, que vous n’êtes qu’un produit, un numéro, dans des serveurs qui vous renvoient des pubs, des distractions, du prédigéré, ou encore des désinformations ou manipulations concoctées dans les machines de propagandes d’Asie et d’un certain pays de l’Est qui fait les manchettes.

Manuel Geissinger (Pexels)

Comment faire pour éliminer vos données des serveurs qui connaissent vos goûts, ce que vous aimez et détestez, vos bilans social et médical, ainsi que toutes vos connexions ? Et c’est sans compter d’innombrables courtiers en données (comme Equifax, Epsilon, Oracle) qui collectent des masses d’informations chaque fois que vous naviguez sur le Web avec votre fureteur; lesquelles données sont revendues à des géants du commerce en ligne.

Extension Disconnect sur Firefox

Prenez gare, s'effacer d'Internet est un véritable parcours du combattant qui ressemble livre Les 12 travaux d'Astérix.

Cette longue liste du Privacy Rights Clearinghouse vous donne un aperçu des courtiers en données, rien qu’aux États-Unis. En Europe, c’est le Règlement général sur la protection des données (RGPD), chez nous c’est le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.

Se rayer de la carte Internet, difficile, mais pas impossible

Il est possible de supprimer des informations du moteur de recherche Google susceptibles de vous exposer à un risque d’usurpation d’identité ou de fraude financière ou à d’autres préjudices. La procédure est bien décrite ici.

Autre outil chez Google, celui de la suppression de contenu obsolète qui permet de mettre à jour les résultats de recherche pour les pages et les images supprimées.

Pexels - Pixabay

Le droit à l’oubli

Développé en Europe, le droit à l’oubli élaboré par l’Union européenne en 2014 permet de réglementer les données personnelles et leur circulation.

Ce droit vise les données à caractère personnel des personnes physiques; par contre, les entreprises n’y ont pas droit. Les demandeurs peuvent faire supprimer des contenus du Web, ce qui est généralement plus efficace que de les supprimer uniquement des recherches Google portant sur votre nom.

Les liens de chacun de ces réseaux vous dirigent vers leurs pages de retrait des recherches sur Google.

Le formulaire du droit à l’oubli de Google est accessible ici.

Attention aux informations d’intérêt public qui peuvent vous empêcher de retirer vos données, chaque demande est traitée manuellement par un examinateur.

JustDelete.me

Le répertoire justdelete.me recense de nombreux sites allant d’Alibaba à YouTube pour supprimer vos comptes des services en ligne.

Autre contenu à supprimer, vos vieux courriels pour lesquels on devrait effacer après un certain temps, notamment vos messages sur les services en ligne comme Gmail, AOL, etc. Chaque service dispose d’une commande qui supprime les messages de plus d’un an ou six mois; à vous de choisir la fréquence.

Sur Twitter

Sauf sur Twitter, la majorité des plateformes de réseau social offre des options pour supprimer vos profils actuels ou vos publications. Dans leurs paramètres, vous pouvez également télécharger et sauvegarder ces dernières.

Sur Twitter, vous ne trouverez pas d’outils pour supprimer facilement tous vos tweets d’un trait, mais des services tiers le font pour vous. Tweet Deleter et TweetDelete n’offrent pas de recettes miracles, surtout s’il y a des données étalées sur des années, mais sont en mesure de faire un bon ménage contre une modique somme de 6 $US par mois.

Sur Facebook, allez dans Paramètres et Confidentialité, Journal d'activité et sélectionnez le type d'activité que vous souhaitez supprimer, qu'il s'agisse de publications ou de photos dans lesquelles vous avez été identifié. L'outil n'est pas le plus simple si vous souhaitez supprimer des années d'utilisation de Facebook, mais comme pour tous les efforts visant à vous effacer d'Internet, vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous y consacrez plus de temps. Vous pouvez également supprimer entièrement votre compte Facebook à partir de ce lien.

Sam Lion (Pexels)

Enfin, après avoir donné un bon coup de balai dans votre vie numérique, essayez de laisser le moins de traces possible dans vos activités sur le Web. Éviter les moteurs de recherche et les navigateurs comme Google et Chrome qui collectent toutes vos informations et activités, ainsi que les assistants vocaux personnels qui écoutent à peu près tout. Personnellement, j’utilise DuckDuckGo et les navigateurs Firefox et Safari. Utilisez aussi des applications VPN pour chiffrer vos connexions sur Internet tant sur vos appareils mobiles que sur votre ordinateur.

Et n’oubliez pas d’exiger de vos proches de ne pas partager vos photos et autres informations à tout l’univers du Web, sans quoi tout ce beau ménage n’aura servi à rien.