QUESNEL, Frère Maurice, CSV



Frère Maurice Quesnel est décédé au Centre Champagneur, à Joliette, le 20 décembre 2021, à l'âge de 97 ans, dans sa 81e année de vie religieuse dans la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur du Canada (1941-2021).Le F. Maurice Quesnel était né le 30 octobre1924, à St-Pierre de Shawinigan, diocèse des Trois-Rivières. Il était le fils de feu Aurèle Quesnel et feu Marie-Aimée Séguin.Le F. Maurice Quesnel a été professeur / éducateur dans divers milieux au Québec: Montréal, Montréal-Nord, Rigaud. Il a occupé diverses fonctions de direction dans des institutions d'enseignement secondaire, à l'École normale de Rigaud, à la Maison Charlebois de Rigaud. Il a ensuite rempli diverses autres tâches au service de sa congrégation à Outremont. Il s'était retiré au Centre Champagneur en février 2017.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil des neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces.Une cérémonie commémorative aura lieu en sa mémoire le dimanche 8 mai 2022, à 14 h à la132, RUE SAINT-CHARLES NORD, JOLIETTE450-759-7148 info@rflanaudiere.com