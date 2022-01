Anglade plaide pour le retour du sport

La cheffe du Parti libéral demande au gouvernement le retour immédiat du sport pour les jeunes du Québec.

Après le maire de Québec, mercredi, c'est au tour de Dominique Anglade de réclamer la reprise du sport chez les jeunes.

«Après deux ans de pandémie, on ne peut plus prétexter la surprise et gérer à coup de fermetures. François Legault doit s’engager à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux jeunes de demeurer actifs et de faire du sport», signale la cheffe du PLQ.

Depuis quelques jours, plusieurs voix réclament le retour des sports de manière sécuritaire.

Son porte-parole en la matière, Enrico Ciccone, se dit très inquiet pour les jeunes qui se sont vus privés d'activité physique pendant presque deux ans et qui vivent de plus en plus de problématiques de santé mentale.

«Plusieurs vont avoir perdu le goût du sport pour toujours», craint l'élu.

Mercredi, le maire Bruno Marchand a également plaidé pour une reprise «impérative» et «rapide» des sports au Québec, particulièrement chez les jeunes.

