Au revoir le bonheur: Une première dans les Alpes

C’est dans le décor majestueux de l’Alpe d’Huez, en Isère, que le cinéaste québécois Ken Scott a présenté jeudi sa comédie Au revoir le bonheur au public français. Et si on se fie aux commentaires du principal intéressé après la projection, le film a passé le test haut la main.

« Je suis très satisfait de la réaction du public, a confié le réalisateur au bout du fil. On a eu de beaux commentaires et une ovation à la fin. Je suis très content. »

Ken Scott a assisté à la projection en compagnie de trois des vedettes principales d’Au revoir le bonheur, Antoine Bertrand, Louis Morissette et François Arnaud. Pour le cinéaste, cette sélection au Festival de l’Alpe d’Huez a mis un baume sur la déception d’avoir vu la sortie québécoise du film être interrompue le mois dernier par la fermeture des salles de la province. Sortie le 17 décembre, la comédie dramatique n’aura été à l’affiche que quatre jours. Elle sortira toutefois de nouveau lorsque les salles rouvriront.

Photo courtoisie, FAH 2022/ ATG

« C’est bien parce que les deux représentations d’Au revoir le bonheur à l’Alpe d’Huez nous permettent de garder le film vivant dans la tête des gens et de continuer de le partager avec le public », souligne Ken Scott.

« L’annonce de la fermeture des salles a été extrêmement difficile pour nous parce que tout allait bien jusque-là. En allant présenter le film dans plusieurs villes en avant-première, on avait eu des bonnes réactions des gens qui semblaient avoir le goût de voir ce genre de feel good movie sur grand écran. C’est dommage, mais on va se reprendre quand les salles vont rouvrir. »

Ambiance festive

Après La grande séduction en 2004 et Starbuck en 2012, c’est la troisième fois que Ken Scott est invité à présenter un film au Festival de l’Alpe d’Huez, un événement consacré à la comédie française et francophone. Ses deux premiers séjours avaient été fructueux puisque La grande séduction avait décroché le Grand Prix du festival et que Starbuck avait été primé deux fois.

« J’avais très envie de revenir ici pour présenter mon nouveau film parce que c’est un festival qui célèbre la comédie de qualité », rappelle le réalisateur.

« Les gens de l’industrie du cinéma français aiment venir à ce festival pour voir les films, mais aussi pour profiter du décor qui est absolument magnifique. Il règne une ambiance le fun et très festive. C’est très décontracté et moins guindé que beaucoup d’autres festivals. »