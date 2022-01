CASA: Mélissa Bédard animera «Heureux rangement»

Avez-vous l’impression de toujours manquer d’espace? Vos garde-robes débordent? Quoi faire avec tous ces petits plats qui tombent au sol chaque fois que l’on veut en prendre un seul? Soupir!

La dynamique et sympathique Mélissa Bédard partagera bien des trucs et astuces pour reprendre le contrôle de sa maisonnée alors qu’elle pilotera la nouvelle émission «Heureux rangement» à l’antenne de CASA, ce printemps. On parle ici de classer, étiqueter et organiser, des solutions qui peuvent, en fin de compte, nous rendre la vie plus facile.

La chanteuse, comédienne et animatrice se dit elle-même une passionnée de rangement, alors ça tombe bien. Chaque semaine, Mélissa rendra visite à une vedette qui a besoin de remettre de l’ordre dans une pièce.

Parions qu’il y aura bien des fous rires au programme quand Mélissa débarquera chez Christine Morency – sa nouvelle amie avec qui elle a fait la série documentaire «J’t’aime gros» sur Vrai –, Maxime Landry ou encore le couple Julie Ringuette et Pascal Morissette.

Pour l’épauler, Mélissa aura à ses côtés la spécialiste du rangement et de l’organisation Mylène Houle Morency ainsi qu’un homme à tout faire.

L’émission produite par Trio Orange, en collaboration avec Québecor Contenu, sera diffusée à compter du printemps prochain à CASA.

