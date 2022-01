Claude Julien travaille très dur

En l’absence des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) aux Jeux olympiques de Pékin, l’entraîneur-chef de la formation canadienne, Claude Julien, admet avoir travaillé très fort, peut-être plus fort qu’à tout autre moment dans sa carrière, au cours des derniers jours.

Détenteur d’une médaille d’or aux Jeux de Sotchi comme adjoint de Mike Babcock, Julien, tout comme le directeur général Shane Doan, n’ont que peu de temps pour déterminer qui seront les joueurs qui représenteront l’unifolié en Chine. La date limite est le 24 janvier.

Ayant déjà dirigé la formation canadienne à l’occasion de la Coupe Channel One, mettant aux prises le Canada, la Russie, la Finlande, la Suède et la République tchèque, Julien a eu la chance d’évaluer plusieurs joueurs canadiens évoluant en Europe. Et malgré la médaille de bronze, les décisions finales ne sont pas plus faciles pour autant.

«Pour être honnête avec vous, ç’a été assez mouvementé, a révélé l’ancien pilote du Canadien de Montréal, mercredi, au balado "Real Kyper and Bourne" du réseau Sportsnet. Nous avons traversé le [processus de] sélection et ç’a été difficile parce que vous approchez de l’échéance et il y a tellement de joueurs qui sont presque tous proches du même niveau. Donc, nous essayons de finaliser [la formation] et en même temps, nous devons nous préparer également.»

Encore la COVID-19

Tandis que plusieurs pays ont annoncé leur formation, Julien et Doan ont décidé de patienter un peu. La pandémie de COVID-19 a certainement eu son mot à dire dans cette décision.

«Je suppose qu'il n'était pas sage pour nous de finaliser notre liste et de l'annoncer trop tôt, car il y a toujours des gars qui contractent [le variant] Omnicron», a fait valoir Julien.

Et si certains pays ont décidé de miser sur la jeunesse – les États-Unis auront dans leurs rangs pas moins de 15 joueurs de la NCAA –, la présence d’Owen Power, premier choix au dernier repêchage de la LNH en 2021, n’est pas assurée du côté canadien.

«Vous avez eu des joueurs juniors au Championnat du monde junior à Edmonton qui avaient l'air vraiment bien. Nous avons également observé ces gars-là. Nous essayons de faire le mélange de joueurs qui va nous donner l'opportunité d'avoir un très bon club de hockey», a expliqué Julien, qui n’a pas caché son désir de revenir dans la LNH.

Le tournoi olympique de hockey se déroulera du 4 au 20 février prochain à Pékin.

