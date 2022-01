Conférences vidéo : les règles à suivre pour bien paraître

Pandémie ou pas, le retour à la normale ne mettra pas fin aux vidéoconférences. Au contraire, après y avoir goûté, les entreprises et organisations ont trouvé là un moyen facile et surtout très économique et rapide de communiquer avec leurs employés, leurs clients et autres fournisseurs.

Et ce n’est pas parce qu’on travaille de chez soi qu’on peut se permettre de négliger sa façon de se présenter.

En vrac, ces simples astuces vous aideront à avoir fière allure.

Miser sur l’éclairage

Un bon éclairage est l’élément de départ pour optimiser la capture vidéo de la caméra. À l’inverse, une lumière insuffisante crée une image granulée ou très pixellisée.

Ouvrez les stores pour faire entrer la lumière naturelle en évitant de l’avoir dans le dos. L’éclairage idéal doit se trouver devant vous, idéalement à un angle de 45degrés.

La lumière de votre écran peut aider à obtenir un bon éclairage, mais s’il est prédominant, vous aurez le teint d’un fantôme. Vos lunettes peuvent aussi gêner en reflétant l’image de l’écran avec tous les participants de la conférence vidéo. Pour y remédier, diminuez l’intensité de l’écran et placez un éclairage à 45 degrés.

En deux mots, une belle lumière diffuse vous mettra en valeur.

Los Muertos (Pexels)

Votre caméra à la bonne hauteur

Trop souvent, la caméra n’est pas à la bonne hauteur, comme c’est souvent le cas avec les ordinateurs portatifs. Placez la caméra à la même hauteur que vos yeux pour éviter que vos collègues ne vous regardent d’en bas ou d’en haut.

Généralement, une caméra placée en haut d’un moniteur d’ordinateur à la même hauteur que vos yeux est parfaite. Pour votre caméra d’ordinateur portatif, haussez-le avec autant de livres que nécessaire.

Anna Shvets (Pexels)

Faites un test vidéo

Avant votre première téléconférence, il est facile de tester la qualité d’image vidéo. Plusieurs applications offrent un aperçu vidéo, comme QuickTime, Skype, Zoom, etc. Avec QuickTime, lancez un nouvel enregistrement vidéo à partir du menu Fichier. Une fois satisfait du résultat, ignorez l’enregistrement en quittant l’application. Avec Skype et Zoom, ouvrez Paramètres ou Préférences pour accéder aux réglages audiovidéo et obtenir une image de vous-même sur votre écran.

On peut aussi ouvrir l’appli Photo Booth pour vérifier votre image vidéo.

L’environnement audio

Le son de votre voix n’est pas à négliger, utilisez une bonne source audio. Votre casque d’écoute peut avoir un microphone meilleur que celui de votre ordinateur. Avec les mêmes applications précédentes, testez la qualité audio.

La pièce où se déroule l’appel vidéo doit être exempte de bruits, à l’abri des enfants qui jouent ou du chien qui aboie.

Par respect pour les autres personnes de l’appel vidéo, mettez votre micro en sourdine, sauf pour parler. Les bruits inopportuns ne gêneront pas vos interlocuteurs.

Avec ces conseils, vous apparaîtrez professionnel même à distance.