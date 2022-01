Coups de feu à Saint-Léonard: deux suspects arrêtés

Deux suspects ont été arrêtés mercredi par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en lien avec une enquête pour une décharge d’armes à feu survenue en pleine rue dans l’arrondissement de Saint-Léonard, en mai dernier.

Le principal suspect, Hamza Adnane, a été arrêté à Sudbury, en Ontario, grâce à la collaboration de la Police provinciale de l’Ontario. L’homme de 21 ans est connu pour ses liens avec des gangs de rue criminalisés.

Un autre individu de 19 ans, Christian Bernadotte, a pour sa part été appréhendé à son domicile dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, où une arme à feu a aussi été saisie.

«Les deux suspects ont comparu respectivement en Ontario et à Montréal, [jeudi], et font face à des chefs d’accusation pour avoir déchargé une arme à feu et pour possession non autorisée d’une arme à feu», a précisé le SPVM par communiqué.

Les faits en question remontaient au 22 mai 2021, lorsque des coups de feu ont été tirés à l’angle des rues des Angevins et de Lisieux. Aucune victime n’avait été signalée sur les lieux, mais un véhicule suspect avait été abandonné plus loin sur la rue Montbrun.

M. Adnane aurait également pu être impliqué dans d’autres événements de violences par armes à feu à Montréal, selon la police.

Toute personne détenant des informations en lien avec des activités criminelles impliquant potentiellement cette personne peut communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.

