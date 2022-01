Des milliers de documents sur les pensionnats transférés

OTTAWA – Le gouvernement fédéral débute aujourd’hui le dévoilement de milliers de documents jusqu’à présent gardés secrets sur les pensionnats autochtones, dont celui de Fort George au Québec.

• À lire aussi: Recours collectif pour un pensionnat oublié d’Abitibi

• À lire aussi: De l’argent pour chercher des enfants autochtones disparus

Les récits scolaires de 11 établissements de partout au pays seront transférés à compter d’aujourd’hui au Centre national pour la vérité et réconciliation (CNVR) et mis à la disposition des survivants et des familles toujours en quête de disparus, dès qu’ils auront pu être traités par le personnel du centre.

Parmi les 11 établissements concernés, deux étaient au Québec : le pensionnat anglican de St-Philips à Fort George où étaient enfermés des enfants de 1933 à 1975, et Mistassini Hostels, trois établissements où résidaient des élèves qui fréquentaient des écoles de jours de 1971 à 1978.

«Onze récits scolaires, ça peut sembler très peu, mais on parle de milliers de documents», a souligné le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller.

Il s’agit de documents administratifs, de plans, de lettres, de rapports et autres qui permettront de mieux comprendre comment les enfants vivaient et de localiser ceux qui n’en sont jamais revenus, a expliqué Stéphanie Scott du CNVR.

En complément quelque 800 000 documents seront également transférés dans des formats lisibles.

Pour Garnet Angeconed, un Anishinaabe qui a fréquenté le pensionnat Pelican en Ontario, ce partage historique de documents est d’une très grande importance non seulement pour les survivants et leurs familles, mais aussi pour tous les Canadiens.

«Nous sommes en voie de partager et de reconnaître notre passé commun», a-t-il souligné.

Le ministre Miller en a profité pour appeler les provinces et les organisations religieuses qui détiennent encore des documents maintenus secrets à les transférer au CNVR dans les meilleurs délais.