BRUNET, Père Paul-Émile, CSV



Père Paul-Émile Brunet est décédé au Centre Champagneur, à Joliette, le 18 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, dans sa 69e année de vie religieuse (1954-2022) et dans sa 66e année de sacerdoce (1957-2022) dans la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur du Canada.Le P. Paul-Émile Brunet était né le 7 février 1930 à St-Eugène de Prescott, diocèse d'Ottawa. Il était le fils de feu David Brunet et feu Irène Joly.Le P. Paul-Émile Brunet a été professeur et aumônier à l'Institut des Sourds de Montréal de 1959 à 1961, puis à l'Institution des Sourds de Charlesbourg de 1961 à 1978. Il a ensuite vécu 22 ans en résidence à Charlesbourg et Québec au cours desquelles il a continué à servir auprès des Sourds des régions de Québec et du Saguenay-Lac Saint-Jean. En 2011, il s'est retiré au Centre Champagneur de Joliette.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses soeurs Yvette Goulet de Hawkesbury et Angéline Connolly d'Ottawa, son frère Marcel de Laval et de nombreux neveux et nièces.Une cérémonie commémorative aura lieu en sa mémoire le dimanche 8 mai 2022, à 14 h à la132, SAINT-CHARLES NORD, JOLIETTEL'inhumation suivra au Cimetière de la Congrégation à Joliette.450-759-7148 info@rflanaudiere.com