Éclosion de COVID-19 à «Big Brother Célébrités»

«Big Brother Célébrités» est frappée de plein fouet par une éclosion de COVID-19 dont on connaîtra l’ampleur exacte dans l'épisode de ce soir.

Après Stéphane Fallu qui est entré dans le jeu avec une semaine de retard après avoir contracté le virus et Eddy King qui a été mis en isolement après le début de la production, d’autres participants ont aussi été infectés.

Noovo confirme que de «nouveaux candidats ont reçu des tests positifs», mais sans donner le nombre exact.

Ils sont «en isolement dans un espace aménagé dans la maison spécialement pour le confinement, ils sont bien accompagnés et se portent tous bien», a-t-on détaillé dans une déclaration relayée à l'Agence QMI.

On poursuit en mentionnant que «les candidats ont décidé de rester ensemble pendant leur quarantaine [plutôt] que de s’isoler seul, à l’extérieur de la maison. Le choix de rester dans la maison en groupe ou de faire leur isolement à l’extérieur de la bulle familiale de "Big Brother" leur appartient entièrement. Les célébrités habitant la maison de "Big Brother" sont considérées, par l’expert agréé en santé et sécurité au travail (CNESST), comme faisant partie d’une bulle familiale, étant isolées et entre elles depuis le début des tournages».

Cinq autres candidats infectés en «zone chaude»?

Il faut se rabattre sur le compte Instagram od-scoop pour en apprendre plus. On évoque cinq autres candidats qui auraient été infectés, dont le comédien Karl Walcott, qui partageait sa chambre avec Sébastien Plante et Eddy King. On ne sait pas si ce dernier a pu réintégrer le jeu ou si sa quarantaine se poursuit.

Ces personnalités contaminées par le variant Omicron sont isolées en «zone chaude» dans la chambre du patron, qui est en quelque sorte devenue une clinique.

On dit que l’équipe de production respecte les «exigences sanitaires» dictées par l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) et par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), lesquelles s'appuient sur la Santé publique.

«Tous les participants sont adéquatement vaccinés, la majorité d’entre eux ont contracté la COVID-19 avant le début du tournage, et ont dû se soumettre à des tests et à une période d’isolement avant leur entrée dans la maison», a aussi souligné la production.

Rappelons que de son côté «Star Académie» a retardé de deux semaines la présentation de son premier Variété, qui donne le signal de départ de la nouvelle saison, après que 10 cas de COVID-19 eurent été diagnostiqués parmi les aspirants Académiciens.

