Cours accéléré d’infirmière auxiliaire: formation remise à une date inconnue

Des employés du réseau de la santé inscrits au cours accéléré d’infirmière auxiliaire déplorent le report de leur formation à la dernière minute et à une date inconnue, en raison du manque de personnel.

«C’est fâchant, confie anonymement une préposée aux bénéficiaires (PAB) qui travaille au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre. Ça m’a donné un petit coup dans les genoux, avec tous les efforts que j’ai fait depuis deux ans, j’aurais aimé ça qu’ils m’acceptent.»

Récemment, le ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) a annoncé l’implantation d’un cours accéléré de 14 mois, plutôt que 22 mois, pour devenir infirmière auxiliaire. Plus de 8700 candidatures ont été reçues, pour les 2000 places disponibles.

Les cours ont débuté cette semaine, mais la pénurie de personnel a forcé des CISSS à reporter la formation pour les candidats de l’interne.

Remise à plus tard

«Leur intégration dans les groupes de formation sera déterminée en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique au Québec et de la capacité des établissements à les libérer», écrit le MSSS, qui n’a toutefois pas le portrait global des reports.

En Montérégie-Centre, les employés inscrits ont été mis sur une liste d’attente. «Des cohortes seront organisées pour les employés du CISSS en mars 2022, si la situation sanitaire le permet», lit-on dans la réponse transmise à un candidat.

«J’aurais pu le faire le cours!, déplore une employée qui est en congé sans solde. On pense que ce sera reporté, mais ce n’est pas certain.»

Une PAB de la Mauricie qui a vu sa formation être reportée affirme même que sa gestionnaire l’encourageait à s’inscrire.

«C’est décevant, on n’a pas de date, rien. Est-ce que ce sera dans deux semaines, six mois, un an ?», se questionne-t-elle.

Selon le MSSS, seulement la moitié des bourses peuvent être octroyées à des employés du réseau. «Il est essentiel que le programme permette l’embauche de nouvelles ressources en réponse aux enjeux de main d’œuvre actuel», lit-on.

Longueur de retard

«J’étais sûre qu’ils allaient me prendre! Finalement, je partais avec une longueur derrière les autres», dénonce une PAB de Montréal qui a 15 ans d’expérience.

Plusieurs déplorent aussi avoir été averties seulement vendredi dernier du report, soit trois jours avant le début du cours. D’autres n’ont toujours pas eu de réponse. Selon des employés, les gens du réseau sont de meilleurs candidats, puisqu’ils savent à quoi s’attendre sur le terrain.

«Les gens vont frapper un mur, c’est difficile. Probablement qu’ils vont lâcher, alors qu’on aurait pu prendre du monde qui sait ce que c’est que de faire des doubles”, pense une PAB.

La formation accélérée

Débute en janvier 2022

Elle se déploie sur 14 mois plutôt que 22 mois

Formation de 1800 heures

Bourses de 20 000 $ sont disponibles

Les étudiants seront formés au plus tard pour l’été 2023

Les critères de sélection des étudiants varient d’un CISSS à l’autre

Source : MSSS