Les Bruins gagnent le match, mais perdent Marchand

Les Bruins de Boston ont payé le gros prix pour vaincre les Capitals de Washington 4 à 3, jeudi au TD Garden, eux qui ont perdu les services de l’attaquant Brad Marchand.

• À lire aussi: Une relation à reconstruire pour Dominique Ducharme

• À lire aussi: Pandémie de la COVID-19: un obstacle de plus pour attirer des joueurs à Montréal?

En course vers le coin de la patinoire avec Garnet Hathaway afin d’obtenir la rondelle, la petite peste de la formation du Massachusetts a été mise en échec par son adversaire et est lourdement tombée. Hathaway a d’ailleurs écopé d’une punition mineure sur la séquence.

Pendant que ses acolytes Patrice Bergeron et David Pastrnak, entre autres, commençaient l’avantage numérique sur la patinoire, Marchand, lui, est demeuré sur le banc des siens, où il a pu voir le but du Tchèque. En tentant de célébrer, Marchand n’a pas été en mesure de lever son bras droit et a donc retraité au vestiaire des siens.

Il s’agissait du deuxième filet de Pastrnak, lui qui avait aussi secoué les cordages au premier vingt. Patrice Bergeron et Charlie McAvoy ont été les autres à déjouer le gardien Vitek Vanecek, qui a réussi 29 arrêts dans la défaite.

À l’autre bout de la patinoire, le gardien Linus Ullmark n’a pas mieux paru, mais il a tout de même signé la victoire grâce à une performance de 14 arrêts sur 17 lancers. Evgeny Kuznetsov, Lars Eller et Nicklas Backstrom ont trompé sa vigilance.

Les Penguins ont eu chaud

À Pittsburgh, le défenseur Mike Matheson a mené les Penguins à une victoire de 6 à 4 grâce à une performance de trois points face aux Sénateurs d’Ottawa.

Le Québécois a inscrit deux buts, dont l’effort vainqueur en toute fin de deuxième engagement. Matheson a effectué une belle entrée en territoire adverse avant de remettre à Jeff Carter, qui lui a rapidement remis la pareille. L’arrière a ensuite pris un vif lancer qui a mystifié Filip Gustavsson.

Bien que l’avance de 5 à 1 des Penguins semblait insurmontable après 40 minutes, les Sénateurs n’ont pas abandonné, marquant trois buts sans réplique. Josh Norris (deux fois) et Tim Stutzle ont été à l’origine de cette remontée qui a finalement avorté avec le filet de Jake Guentzel.

Dominik Simon, Evgeni Malkin et Sidney Crosby ont également touché la cible pour l’équipe locale.

Les Jackets spectaculaires

À Philadelphie, Oliver Bjorkstrand et Patrik Laine ont inscrit deux superbes buts pour permettre aux Blue Jackets de vaincre les Flyers 2 à 1.

Le Danois a ouvert la marque à mi-chemin en deuxième période. Avec la rondelle seul devant le filet, Bjorkstrand a fait parler ses mains pour se créer une ouverture et déjouer Carter Hart d’un tir du revers dans la partie supérieure.

Laine en a ajouté en troisième période d’un lancer parfait dans le coin au-dessus de l’épaule droite du gardien.

Gerald Mayhew a été l’unique buteur des Flyers, à son premier match avec l’équipe de la Pennsylvanie. Il a été le seul en mesure de venir à bout d’Elvis Merzlikins, qui a bloqué 33 rondelles dans la victoire.