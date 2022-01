Les travaux de démolition de l’ancien pont Champlain sont exécutés à 50%

Les travaux visant à démanteler l'ancien pont Champlain suivent l'échéancier et le budget prévus, soutient la société Les ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI).

Présentement, de nombreux travailleurs s’affairent à déconstruire le pont Champlain d’origine. La travée principale a d’ailleurs été détachée, descendue et remorquée en attendant son démantèlement.

Mais 2021 a aussi été marquée par d'autres avancées majeures dans ce projet. Après 18 mois de chantier, la culée de l'Île-des-Sœurs, 26 travées, 14 piles et quatre semelles ont été déconstruites. En d'autres mots, l'avancement des travaux se chiffre à 50%.

La PJCCI garde le cap et prévoit respecter l'échéancier de 2024, même si la pandémie est venue jouer les trouble-fête.

Quant au coût, le projet global qui inclut les chantiers, la valorisation des matériaux, des projets de recherche et la mise en valeur des berges, le chiffre de 400 millions de dollars est maintenu. La déconstruction comme telle est évaluée à plus de 225 millions de dollars plus les frais directs liés aux mesures sanitaires.

En ce qui a trait à l'objectif de réutilisation des matériaux à 90% fixé au début des travaux, Dominique Blouin, directeur principal du projet​ pour la PJCCI, affirme: «ça a été débuté dès le commencement du projet. On a des solutions de recyclage, les sites de réemploi qui sont sélectionnés pour ça. L'objectif de 90% devrait être respecté.»