L’urgence de l’hôpital de Lachine revient à des heures d’ouverture régulières

Après plusieurs mois avec des heures d’ouverture réduites, l’urgence de l’Hôpital de Lachine, à Montréal, sera de nouveau ouverte 24 heures sur 24 et sept jours sur sept pour les patients ambulatoires à compter du 24 janvier.

Le seul centre hospitalier communautaire francophone de l’ouest de l’île avait amorcé une fermeture partielle en novembre 2021 en raison d’un manque d’infirmières et d’inhalothérapeutes.

Une réouverture était à l’origine prévue pour le 10 janvier, mais le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a dû la repousser de quelques jours en raison de la cinquième vague de la COVID-19 qui a touché plusieurs employés de l’hôpital.

«Le CUSM poursuit sa collaboration avec le ministère de la Santé et des services sociaux, et les autres établissements montréalais pour maintenir l’accès aux services de santé à la population de Lachine et des environs», a déclaré l’organisation jeudi par communiqué.

D’ici lundi, les patients ambulatoires pourront toujours se présenter à l’urgence de 7 h 30 à 19 h 30 tous les jours de la semaine.

