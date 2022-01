Mesures sanitaires et sport: la mairesse de Sherbrooke demande des assouplissements

Après le maire de Québec, Bruno Marchand, c’est au tour de la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, de demander des assouplissements à certaines mesures sanitaires, notamment la reprise des sports.

Pour Évelyne Beaudin, il en va de la santé économique, mais surtout mentale des citoyens.

«C’est urgent de rouvrir les salles à manger, a soutenu la mairesse de Sherbrooke. Nos restaurateurs au centre-ville et partout dans la ville ont assez souffert. S’il faut que la réouverture se fasse à 50 %, ce sera ça mais il faut qu’on puisse rouvrir le plus rapidement possible.»

Tout comme son homologue de Québec, Bruno Marchand, qui plaide pour la reprise «impérative» et «rapide» des sports au Québec, particulièrement chez les jeunes, Évelyne Beaudin souhaite des assouplissements également au niveau du loisir:

«Je ne m’avancerai pas sur une date, c’est à la santé publique de le faire. Mais le message que je veux envoyer au gouvernement du Québec, c’est que plus tôt on peut revenir avec des sports et des événements communautaires, il faut autoriser ça parce que oui il y a la santé physique, mais il faut aussi s’occuper de la santé mentale des gens».

Suivre l’Ontario?

Alors que le gouvernement de l’Ontario a annoncé jeudi la réouverture partielle de plusieurs commerces comme les restaurants, salles de spectacles et gyms à partir du 31 janvier, les commerçants québécois ne s’attendent à rien de moins.

«On veut la même chose, commente la propriétaire du restaurant Auguste et coprésidente de l’Association des gens d’affaires du centre-ville de Sherbrooke, Anik Beaudoin. On espère que le gouvernement du Québec va emboîter le pas parce qu’on est rendu là.»