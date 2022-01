Pour vos oreilles: voici nos critiques musicales de la semaine

Chaque semaine, nos journalistes vous donnent leur avis sur trois nouveautés musicales récemment débarquées sur QUB musique. À découvrir...

Caprisongs de FKA Twigs

Photo courtoisie

La pièce Tears in the Club, en duo avec The Weeknd et lancée en décembre dernier, donne le ton à cet album compilation léger et joyeux. Sorti le 14 janvier dernier – en pleine saison des capricornes ! – Caprisongs comprend 17 chansons consciemment plus légères que ce qu’a l’habitude de proposer l’artiste britannique (FKA Twigs a confié avoir eu son lot de moments sombres au cours des dernières années). Plusieurs collaborateurs se sont fait un plaisir de contribuer à cet album lumineux, dont Shygirl sur la pièce bien dansante Papi Bones, Dystopia sur Which Way, Pa Salieu sur la chanson Honda et Jorja Smith & Unknown T sur l’excellente Darjeeling. (Sarah-Émilie Nault)

Caprisongs ★★★1⁄2

► Un album de FKA Twigs

De la pure beauté

Photo courtoisie

Avec Paris 1847, Mathieu Lussier revisite, avec la violoncelliste Camille Paquette-Roy, le guitariste Sylvain Bergeron et la harpiste Valérie Milot, des sonates du bassoniste français Eugène Jancourt. Il s’agit d’un premier enregistrement consacré à ce compositeur du XIXe siècle. On retrouve, en bonus, de superbes interprétations de Romance, de l’opéra L’Elisir d’amore de Donizetti, de Cavatine de l’opéra Norma de Bellini et la Sérénade de Schubert, livrées avec des arrangements écrits par Jancourt. Trois segments d’une pure beauté et remplis de sérénité. Un album qui totalise 98 minutes de musique. (Yves Leclerc)

Paris 1847 – La musique d’Eugène Jancourt ★★★★

► Un album de Mathieu Lussier, Camille Paquette-Roy, Sylvain Bergeron et Valérie Milot

Festin de cordes

Photo courtoisie

Moitié des Barr Brothers, le musicien montréalais Brad Barr se met en mode exploratoire sur ce projet instrumental ésotérique. The Winter Mission, successeur d’un album solo paru en 2008, se décline en une fascinante collection de 12 compositions à la guitare inspirées du nombre 216, tel qu’il est utilisé dans le calendrier maya. Plateforme pour mettre en valeur la virtuosité de Barr, ce festin de cordes s’avère parfois déroutant, à quelques reprises hermétiques, mais pour les purs et durs de la six cordes (et même la 12), cet exercice de style aux relents introspectifs vaut l’effort demandé pour s’en imprégner. (Cédric Bélanger)

The Winter Mission ★★★

► Un album de Brad Barr