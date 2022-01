Quoi faire si votre enfant a des symptômes de la COVID-19?

Que faire si mon enfant a des symptômes apparentés à la COVID-19? Consultez notre guide pour y voir plus clair.

Quels sont les principaux symptômes?

Fièvre, toux, mal de gorge, nez qui coule, congestion nasale, vomissements, diarrhée, mal de ventre, mal de tête, etc.

Quand mon enfant peut-il aller à l’école?

L’enfant peut aller à l’école s’il a un seul symptôme léger (ex. : nez qui coule).

Quand mon enfant doit-il rester à la maison?

L’enfant doit rester à la maison dès qu’il fait de la fièvre ou s’il a deux symptômes apparentés à la COVID-19.

Quoi faire si j’ai des tests rapides à la maison?

Je lui fais passer un test rapide.

Si le résultat est négatif, je garde quand même mon enfant à la maison. Il pourra retourner en classe seulement après avoir reçu un deuxième résultat négatif 24 heures plus tard.

Pendant cet isolement, tous les membres de la famille doivent aussi rester à la maison.

Si le résultat est positif, l’enfant doit rester au moins cinq jours en isolement à la maison.

Pendant cet isolement, tous les membres de la famille doivent aussi rester à la maison.

Quoi faire si je n’ai pas de tests rapides à la maison?

L’enfant est considéré comme positif. Il doit rester au moins cinq jours en isolement à la maison.

Pendant cet isolement, tous les membres de la famille doivent aussi rester à la maison.

Quand mon enfant qui a contracté la COVID-19 peut-il retourner en classe?

Enfant de moins de 12 ans :

Il peut retourner en classe après cinq jours d’isolement s’il n’a pas de fièvre depuis 24 heures et s’il a obtenu un résultat négatif à un test rapide le cinquième jour de la période d’isolement.

S’il obtient un résultat positif au cinquième jour, ou en l’absence de tests rapides, sa période d’isolement est prolongée jusqu’à 10 jours.

Enfant de 12 ans et plus adéquatement vacciné :

Il peut retourner en classe après cinq jours d’isolement s’il n’a pas de fièvre depuis 24 heures.

Enfant de 12 ans et plus non vacciné :

ll peut retourner en classe après 10 jours d’isolement.

* Dans tous les cas, l’isolement des autres membres de la famille prend fin uniquement lorsque l’enfant peut retourner en classe.

Sources : ministère de la Santé, CIUSSS de la Capitale-Nationale et CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

