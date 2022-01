Rien ne justifie de se taire

J’ai lu avec intérêt la réponse donnée à cette jeune femme qui partage sa vie avec un collègue de travail qui lui a tout enseigné sur le service à la clientèle, de sorte qu’aujourd’hui, elle est devenue meilleure que lui et qu’il en prend ombrage. Vous avez selon moi bien cerné le nœud du problème, à savoir que le monsieur en question est certainement complexé pour agir ainsi.

Vous incitez la jeune fille à cesser de minimiser ses performances pour prendre la place qu’elle mérite. Ce que je trouve correct. Mais jamais vous ne lui avez dit qu’elle devrait y aller directement avec lui en mettant en lumière les défauts de ce dernier lorsqu’elle met le doigt dessus. Elle devrait lui dire qu’il est sec, abrupt, et même condescendant avec la clientèle. Si personne ne le lui dit, comment voulez-vous qu’il le sache ? Comment voulez-vous qu’il se corrige ?

J’ai vécu une situation assez semblable jadis avec un amoureux. Tout allait bien entre nous dans la mesure où je m’effaçais devant lui pour lui laisser toute la place. Il ne supportait les compliments que si on les lui adressait à lui. Dès que je devenais le centre d’attraction, il se refermait.

J’ai plié devant lui pendant un certain temps, jusqu’à ce que je me rende compte qu’il avait besoin de briller pour exister. Il fallait que le spotlight soit en permanence sur lui. Et ça, malheureusement, ça finit par lasser n’importe qui. C’est donc moi qui suis partie.

Laurie

Une autre lectrice m’a fait un commentaire similaire au vôtre. Je n’ai pas fait cette recommandation parce qu’elle me disait justement avoir parfois envie de lui lancer ces vérités en pleine face, mais qu’elle se retenait de le faire parce qu’elle sentait que ça marquerait la fin de leur couple, ce qu’elle ne voulait pour rien au monde provoquer.

J’aurais pu le lui dire effectivement, mais j’ai pensé qu’en abordant la chose de son point de vue à elle. En l’incitant à ne plus s’écraser devant lui, en affichant clairement ses qualités au lieu de les minimiser, elle atteindrait le même but. Peut-être ai-je eu tort ? Mais voyez-vous, je pense profondément qu’en travaillant sur elle-même, le jour viendra où comme vous, elle se lassera, et le quittera elle aussi.