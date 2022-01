Santé mentale périnatale: «Maman, pourquoi tu pleures?», un documentaire sur la résilience

En échangeant avec sa voisine qui, comme elle, venait d’accoucher, mais à qui l’on venait en plus de diagnostiquer un trouble bipolaire pour lequel aucun traitement n’arrivait à la soulager, Jessica Barker a été happée par les problématiques de santé mentale périnatale.

La comédienne et animatrice s’est alors mise à sa table de travail avant de se tourner vers son «âme sœur créative», Patricia Beaulieu. Ensemble, elles ont écrit et réalisé Maman, pourquoi tu pleures?, un documentaire empathique, cru et lumineux pour outiller les parents en devenir et les mères qui souffrent en silence.

Le film de 60 minutes s’amorce par une mise en garde délicatement lue par l’animatrice, afin de protéger et éviter la résurgence d’un traumatisme suivant une grossesse ou une interruption de grossesse, mais surtout «par souci de bienveillance et de douceur», a-t-elle souligné lors d’une table ronde à laquelle l’Agence QMI a participé.

Le documentaire raconte l’histoire de quatre mères, dont l’humoriste Cathy Gauthier et l’autrice Émilie Choquet (Un espace entre les mains), mais aussi celle d'un fils, soit l’animateur et producteur Jean-Philippe Dion, qui ont tous vécu les contrecoups d’un problème de santé mentale périnatale.

Par ailleurs, on estime au Québec, selon de nombreuses études, qu’une femme sur cinq va souffrir d'un trouble de santé mentale après ou pendant sa grossesse, qu’il s’agisse d’un trouble anxieux, d’une dépression post-partum ou même d’un trouble psychotique, déclenché par une combinaison de facteurs.

Malgré tout, 20 ans après la parution du livre homonyme Maman, pourquoi, tu pleures?, écrit par le psychiatre Jacques Dayan, qui traitait de la même thématique, la santé mentale périnatale est toujours peu abordée.

«C’est surprenant qu’on ait peu évolué en 20 ans et c’est surprenant qu’il y ait peu de recherches [récentes] sur le sujet», a indiqué l’animatrice et idéatrice du projet.

«En même temps, on avait envie de mettre de la lumière là-dedans. On aurait facilement pu aller dans le côté sombre et montrer à quel point c’était difficile pour elles, mais j’avais envie que ce film-là entre dans les télévisions, chez les gens, et que ça donne un peu de lumière aux mamans qui sont seules et qui se posent des questions et qui se demandent si elles sont normales. Qu’elles sentent qu’il y a cet élan d’ouverture et la possibilité d’en parler à quelqu’un», a ajouté Patricia Beaulieu, misant sur la résilience des femmes et des couples qui sont passés par là.

«On voulait montrer un bouquet de mamans qui ont vécu des choses totalement différentes, mais qui, quand on les regarde maintenant, vont quand même bien ou mieux. Si on tend la main ou qu’on prête une oreille, on peut réussir à changer les choses», a-t-elle ajouté.

Sans interpeller directement Lionel Carmant, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, le duo à l’origine du documentaire a aussi fait valoir que leur film avait une visée politique, mais surtout d’ouvrir la discussion.

Le programme Grande Ourse, du CHU Sainte-Justine, demeure l’une des seules ressources dédiées à la périnatalité, «mais la LigneParents, Info Santé et les médecins de famille en sont une aussi», a rappelé Jessica Barker.

Produit par Trinome & filles, le documentaire Maman, pourquoi tu pleuresx sera diffusé le 26 janvier, à 19 h, à Canal vie. Il pourra ensuite être rattrapé sur Crave et Noovo.ca.