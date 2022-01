Sheldon Keefe est en colère

L’entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto, Sheldon Keefe, était loin d’être content de l’effort de ses hommes, mercredi soir, eux qui ont laissé filer une avance contre les Rangers de New York.

Non seulement les Leafs menaient 3 à 1 après 20 minutes de jeu, mais ils ont également accordé cinq buts sans réplique. Keefe avait sans doute la fumée qui lui sortait des oreilles après cette performance sans saveur et il l’a fait savoir en conférence de presse.

«Vous ne pouvez pas jouer mollement et sans but et espérer gagner, a indiqué sans gêne l’entraîneurs après la rencontre. Cette défaite devrait nous déranger énormément parce que la façon dont nous avons joué n’était pas assez bonne, des entraîneurs jusqu’au plus profond de la formation.»

«Personne n’a bien joué ce soir [mercredi]. Les entraîneurs n’ont pas bien dirigé. [...] Je ne crois pas que nous avions assez d’urgence d’agir ou de volonté», a ajouté Keefe.

Le gardien Jack Campbell, lui, a promis de faire mieux. L’Américain a connu une bien mauvaise soirée au bureau en cédant cinq fois en 26 lancers.

Se tirer dans le pied

Le meilleur des Leafs a sans doute été Mitch Marner, qui a amassé un but et une mention d’aide. Lui aussi avait des choses à se reprocher.

«Nous avons retiré notre pied de la pédale et nous devons vraiment arrêter de faire ça. Nous devons être plus concentrés, a avoué l’attaquant de 24 ans. [Le plan de match] nous échappe en ce moment. Nous ne faisions pas cela au début de l’année.»

N’empêche qu’il s’agit peut-être d’une simple erreur de parcours. Toronto montre une bonne fiche de 6-3-1 à ses 10 derniers matchs et revendique le troisième rang de la section Atlantique. Il n’y a pas le feu au lac, mais l’équipe se met visiblement beaucoup de pression, elle qu’on dit destinée à de grandes réalisations depuis plusieurs saisons déjà.

Keefe a toutefois pointé du doigt l’absence de certains éléments importants, dont celle des défenseurs Jake Muzzin et Justin Holl.

«Si nous voulons être une formation qui accomplit des choses, nous devons composer avec ça [les multiples absences] et trouver de meilleures façons de jouer en équipe, a-t-il jugé. C’est ce qui m’embête le plus; nous avons improvisé tout du long. C’est ma responsabilité d’avoir une équipe bien préparée à jouer.»

Les Maple Leafs disputeront leur prochain match samedi à New York, contre les Islanders.

