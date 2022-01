Tony DeAngelo profite de sa deuxième chance

Le comportement de Tony DeAngelo a fait les manchettes l’année dernière, ce qui a poussé les Rangers de New York à se départir de ses services. Un an plus tard, le défenseur file le parfait bonheur en Caroline du Nord, loin des réseaux sociaux.

À la suite d’une empoignade avec le gardien Alexandar Georgiev dans le tunnel menant au vestiaire, les «Blueshirts» avaient laissé de côté DeAngelo, le 30 janvier. Dès le lendemain, l’actuel vice-président exécutif des opérations hockey du Canadien de Montréal, Jeff Gorton, à l’époque directeur général des Rangers, avait placé le nom de l’athlète de 26 ans au ballottage.

L’ancien des Coyotes de l’Arizona était déjà dans l’eau chaude en raison de son comportement inapproprié sur les réseaux sociaux. De vieilles histoires d’abus verbal dans les rangs juniors, pour lesquelles il a été suspendu à deux reprises, sont aussi venues teinter les derniers instants de son passage dans la Grosse Pomme.

«À cause de ma réputation, me faire rejeter comme ça a braqué le projecteur sur moi et personne ne voulait plus de moi, a raconté DeAngelo, en entrevue avec le “New York Post” cette semaine. J’ai pensé qu’être échangé aurait été la bonne chose à faire plutôt que de causer un fiasco où des histoires fausses étaient écrites sur moi, et que plusieurs trucs qui n’avaient pas rapport là-dedans sont intervenus.»

C’est d’ailleurs ce que le hockeyeur regrette le plus de cette situation, qui a rapidement tourné au vinaigre. DeAngelo estime que les choses auraient pu être faites différemment pour éviter que sa réputation soit salie.

Le natif du New Jersey revenait d’ailleurs d’une superbe saison de 53 points en 68 rencontres.

«Les choses allaient tellement bien que c’en est terrible, la façon dont tout s’est effondré. C’est un grand honneur d’avoir joué pour les Rangers et au Madison Square Garden», a-t-il avoué, lui qui n’a que de bonnes choses à raconter de New York.

La rédemption

L’été dernier, DeAngelo a signé un contrat d’un an et de 1 million $ avec les Hurricanes de la Caroline. L’arrière est en voie de connaître la meilleure saison de sa carrière, mais il a d’abord dû convaincre l’état-major de l’équipe.

«J’ai beaucoup parlé avec la Caroline avant de signer. Il n’y a pas eu de “bullshit”. Nous avons parlé de tout en long et en large, jusqu’aux rangs juniors. Ils savaient dans quoi ils s’embarquaient et ils étaient confortables avec ça», a-t-il confié au quotidien new-yorkais.

DeAngelo reste un personnage controversé. Outre ses frasques au hockey, il s’est fait remarquer pour les mauvaises raisons en partageant du contenu niant l’existence de la COVID-19. Fier défenseur de l’ancien président américain Donald Trump, il a aussi été accusé de racisme.

«Je leur ai dit que j’en avais terminé avec les médias sociaux, a confié DeAngelo à propos des Hurricanes. Il y a plusieurs trucs sur les réseaux sociaux que je n’aurais pas dû publier, mais ce n’était jamais dans le but de blesser quelqu’un, mais ç’a toujours tourné d’une façon non intentionnelle, des choses racistes que je n’ai jamais proférées. Alors vous savez quoi, j’en ai fini avec ça.»

Disons que DeAngelo fera désormais profil bas, pour le mieux-être de sa carrière professionnelle.