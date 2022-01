Un hommage à Karim Ouellet au Sénégal

Une murale mettant en vedette Karim Ouellet a été réalisée à Dakar, au Sénégal, d’où il est originaire, quelques jours après l’annonce de la mort tragique de l’artiste de Québec.

L’auteur est un artiste québécois actuellement en tournée de musique et peinture en Afrique, Monk.E. Bien connu dans le milieu du rap et des arts visuels chez nous, Monk.E a connu Karim Ouellet et tenait, pendant son passage au Sénégal, à lui rendre hommage.

Photo courtoisie Monk.E

«C’est mon rituel pour vivre mon deuil», a-t-il expliqué dans un échange de messages avec le Journal sur Instagram.

Par ailleurs, la famille de Karim Ouellet a fait savoir dans son avis de décès, publié jeudi, que le défunt aura droit à des funérailles privées.