Pendant que François Legault et son ministre Jean-François Roberge arrosent le « sidjep » Dawson et la McGill University de centaines de millions de dollars, nos télés et nos radios n’ont jamais autant « joualisé » et bâclé la langue.

Avez-vous lu dans nos pages, avant-hier, cette lettre signée par dix professeurs de cégep qui rappellent la nécessité d’imposer une vraie loi 101 au niveau collégial ?

Un passage m’a fait sursauter : « En 2018, sur l’île de Montréal, le nombre de diplômes d’études collégiales remis par les cégeps anglais a franchi le seuil historique de 52 % du total. [...] Au cœur de la métropole du Québec, les cégeps diplôment davantage en anglais qu’en français... pour une communauté anglo-montréalaise de 17 %. »

Financer la disparition

Non seulement les « sidjeps » anglicisent le Québec, mais le point de bascule (de la moitié des diplômes collégiaux en anglais à Montréal) a été atteint il y a quatre ans sans tempête médiatique.

C’est dans ce contexte que notre petit gouvernement aggrave encore le surfinancement déjà grossier des institutions anglicisantes ? Drôle de nationalisme que celui de François Legault, qui commence par ailleurs à perdre quelques plumes dans les sondages !

Bêtise

Veut-on vraiment vivre en français au Québec ? À la télé comme à la radio, j’entends des jeunes, manifestement intelligents et fraîchement diplômés, auxquels on n’a apparemment pas inculqué les règles élémentaires de la liaison des mots comme vingt et cent... ou qui parlent de « dollars US ».

Comment améliorer notre langue quand nos médias officialisent le joual et le relâchement pendant que le gouvernement joue à l’autruche ? Où en sommes-nous avec la costaude nouvelle loi 101 ? Nulle part, bien sûr ! François Legault a pu passer à la grand-messe des commères du dimanche soir sans se faire une seule fois interroger à ce sujet... Nous aurons bientôt droit à cette épitaphe imaginée par Olivar Asselin : « Ci-gît un peuple mort de bêtise ! » Rest in peace, Quebec !