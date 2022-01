MARVENTO, Mario



À Montréal, le 16 janvier 2022, est décédé M. Mario Marvento, époux de feu Mme Maria Marvento née Lanni.Il laisse dans le deuil ses enfants, Robert (Julie), Johnny (Joanne), Antonio (Francine), Dario (Mélanie), ses petits-enfants, Natasha, Mario, Jonathan, Adriano et Khiara, ses arrière-petits-enfants, ainsi que parents et amis à Montréal, en Italie et aux État-Unis.En raison des restrictions Covid, les funérailles seront privées.4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QUÉBEC, H3V1E7514-342-8000