9 chalets flottants à réserver (avant tout le monde) pour vos vacances d'été

Vous êtes du genre «cabane dans les arbres» ou «mini-chalet sur l’eau»? Si vous préférez la seconde option, notre liste du jour pourrait vous intéresser. Elle regroupe des habitations flottantes à louer dans la province pour vos road trips d'été.

De prix et de styles variés, ces mini-hébergements proposent des expériences de prêt-à-camper qui vont du séjour bien douillet à l’aventure plus rustique avec, toujours, le clapotis de l’eau comme berceuse.

Ils ont aussi comme point commun d'être assez populaires et c'est pour ça qu'on vous en parle en plein mois de janvier!

9 beaux chalets flottants pour vos aventures au Québec cet été:

Sainte-Brigitte-de-Laval, région de Québec

Posées sur un petit lac entouré de montagnes, les deux unités de Bora Boréal sont belles, intimes et confortables. Ouvertes à l’été 2020, elles sont également modernes et bien équipées (chambre en mezzanine, coin salon, coin salle à manger, cuisinette avec bidon d’eau fourni, toilette écologique, poêle à bois, foyer extérieur, etc.), en plus d’être largement vitrées pour permettre une vraie immersion en nature.

>> Bora Boréal est ouvert toute l’année (et on recommande aussi les séjours d’hiver sur le lac gelé).

À partir de 299 $ par nuit / Jusqu’à 4 personnes / Vous pouvez les voir en détails sur Airbnb ici et là.

Carleton-sur-Mer, Gaspésie

Vous prévoyez un road trip en Gaspésie? Arrêtez-vous dans la Baie-des-Chaleurs et dormez dans l’une des deux yourtes flottantes de Carleton-sur-Mer. Vous vivrez une expérience de glamping au cœur du village, mais en toute tranquillité, entre la mer et le mont Saint-Joseph. Il faut pagayer pour se rendre aux habitations. Un canot est inclus, mais vous pouvez aussi utiliser votre propre embarcation.

À partir de 189,99 $ pour une nuit (prix par nuit réduit pour les plus longs séjours) / Jusqu’à 3 ou 6 personnes, selon la yourte choisie

Aux 4 Vents / Auberg'Inn

Sainte-Anne-de-Sabrevois, Montérégie

Pour une escapade locale avec un petit quelque chose de tropical, il y a les huttes Bora Bora, sur la rivière Richelieu. Avec leur toit de palme et leur long quai de bois, elles sont inspirées, dit-on, de la Polynésie française. Confort rustique, BBQ et jolis couchers de soleil vous y attendent.

À partir de 170 $ par nuit (2 nuits minimum) / Jusqu’à 4 personnes

Saint-Ivry-sur-le-Lac, Laurentides

Selon le Domaine de Lausanne, ces 10 cabines flottantes sont idéales pour les campeurs à la recherche de nouveauté et d’inusité. Longeant les berges d’un lac, elles comptent deux balcons, dont l’un avec une belle vue sur l’eau, et disposent notamment de l’électricité.

À partir de 173,08 $ par nuit / Jusqu’à 4 personnes

Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie

Original, le Flotel de Salaberry-de-Valleyfield a vu le jour il y a quelques années dans la baie Saint-François. Il s’agit d’un «hôtel» de six chambres (chacune avec leur salle de bain et terrasse privée) fait à partir de conteneurs recyclés.

Bonne nouvelle: deux nouveaux Flotel devraient voir le jour dans la région dès le mois de juin 2022, soit à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et à Saint-Blaise-sur-le-Richelieu. Des projets sont aussi dans l’air pour l’Outaouais, mais cela reste à être confirmé. Restons à l’affût!

>> Le Flotel de Salaberry-de-Valleyfield est aussi en location en hiver, pour un séjour sur la glace.

À partir de 249 $ par nuit / Jusqu’à 4 personnes

Saint-Paulin, Mauricie

La Jonque est l’un des (nombreux) hébergements proposés par la coop Aux Berges du lac Castor, au cœur de la nature mauricienne. C’est la seule option «flottante» du site! Elle se distingue par ses larges fenêtres donnant sur le lac, sa simplicité (les commodités sont plutôt restreintes) et son charme.

>> On peut y séjourner aussi en hiver.

À partir de 104 $ par nuit / Jusqu’à 4 personnes

Saint-Gédéon, Saguenay-Lac-Saint-Jean

En flottaison sur le vaste lac Saint-Jean, cet «hébergement alternatif» a pour but de vous donner l’impression de dormir à la belle étoile, loin de tout. Pour en faire l’expérience, vous devez réserver un forfait avec Équinox Aventure, basé à l’Auberge des îles, qui comprend le kayak nécessaire pour se rendre à l’habitation, une rencontre préparatoire, un déjeuner, un souper et un fromage régional.

344 $ pour 2 personnes pour une nuit (forfait complet) / Jusqu’à 2 personnes

Shawinigan et Trois-Rivières, Mauricie & Québec, région de Québec

Studio Hébergements flottants

Grâce à Studio Hébergements flottants, vous pourriez séjourner dans une marina en plein cœur de Québec, dans un club de yacht de Trois-Rivières ou dans un parc urbain de Shawinigan. L’entreprise propose des studios flottants haut de gamme tout équipé (comprenant même une salle de bain), et autonome.

>> Le studio flottant de Shawinigan est aussi disponible en hiver, mais en cale sèche.

À partir de 199 $ (prix de départ variable selon l’unité choisie) / Jusqu’à 4 personnes / Vous pouvez en voir certaines en détails sur Airbnb ici et là.

Studio Hébergements flottants

Lacolle et Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Montérégie

Aloberge

C’est probablement sur la terrasse couverte que vous passerez le plus de temps lors de votre séjour dans les prêt-à-camper flottants d’Aloberge, à Lacolle ou sur l’Île-aux-Noix. Cette compagnie propose des «lounges» modernes avec vue sur les étoiles, en marina, près de multiples activités en nature.

À partir de 139 $ par nuit / Jusqu’à 3 personnes

Aloberge

Stratford, Cantons-de-l’Est

Eau Chalet Flottant

Un nouvel hébergement à surveiller au parc du Lac-Aylmer, à la limite entre les Cantons-de-l’Est et Chaudière-Appalaches. Ce mini-chalet, tout équipé et autonome, est conçu pour flotter sur l’eau, mais il a dû être installé sur la terre ferme pour sa première année d’existence, en 2021, en raison du niveau de l’eau et de certaines règlements. Ses propriétaires prévoient de le mettre en location cet été; reste à vérifier si ce sera sur le lac ou non.

160 $ par nuit /Jusqu’à 4 personnes