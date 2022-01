Aider à se reconstruire après la maladie

La maison Se reconstruire-Centre de santé du sein, un organisme à but non lucratif, facilite le parcours des femmes et des hommes atteints du cancer du sein, et ce, à tous les stades de la maladie. La raison d’être du Centre, situé à Longueuil, est d’aider la clientèle à se reconstruire et à progresser vers une nouvelle image de soi tout en offrant endermothérapie, traitement du lymphœdème, kinésithérapie, psychologie, etc.

Photos Pierre-Paul Poulin, Chantal Poirier, Alain Labonté, Communications et d’archives

La maison Se reconstruire-Centre de santé du sein, dont les cofondatrices sont la Dre Cathie Guimond, chirurgienne et Marie-France Huard, endermothérapeute spécialisée en cancer du sein, est en lice pour un concours de financement organisé par les Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC). Pour les soutenir, vous pouvez « voter » de partout au Québec avant le 24 janvier ! Pour plus d’infos, centresereconstruire.ca.

Marie-France Huard, endermothérapeute spécialisée en cancer du sein, effectue un traitement pour aider la mobilisation de l’épaule de Marie-Ève Desmeules. Ce traitement est sans douleur et aide grandement à assouplir les cicatrices.

La Dre Cathie Guimond, chirurgienne et survivante d’un cancer du sein, m’expliquait que le centre offre des produits adaptés en lien avec le cancer du sein pour compléter les soins intrahospitaliers.

Joyeux anniversaire à Mike Bossy qui célèbre demain son 65e anniversaire de naissance. J’ai vu Mike à l’œuvre avec les Braves d’Ahuntsic et par la suite avec la formation de Laval dans la LHJMQ. Passe une agréable journée en compagnie de ton épouse, Lucie, et de tes filles, Josiane et Tanya.

Stéphane Richer a démontré son talent sur un terrain de golf alors qu’il a réussi un trou d’un coup au Worthington Country Club en Floride en compagnie de sa conjointe Leisa Guèvremont, Garry Scully et Denise Rozon. Son partenaire dans la ligue du Dimanche au Québec, Jr Périard l’envie beaucoup.

Lors de l’inauguration de la Galerie DRAC, à Drummondville, on apercevait Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville, Catherine Lafranchise, directrice DRAC - Art actuel Drummondville, et Marie-Pierre Simoneau, DG et artistique, Maison des arts Desjardins Drummondville.