Saint-Nicolas: Canac construira un magasin et un centre de livraison pour 30 M$

Le quincaillier Canac poursuit son expansion au Québec avec la construction d’un magasin et d’un nouveau centre de livraison à Saint-Nicolas, à Lévis. Un développement, dont le total de la facture dépassera les 30 millions $.

En décembre, la chaîne québécoise a complété l’acquisition de deux terrains pour 13 millions $, dont l’un atteint une superficie de plus de 600 000 pieds carrés, en bordure de l’autoroute Jean-Lesage.

Canac prévoit ouvrir son nouveau centre de livraison à l’automne 2022.

Ce projet est une « priorité », souligne la direction, afin de pouvoir continuer de bien répondre à la demande. Elle affirme que son centre de livraison de L’Ancienne-Lorette est sous pression depuis déjà plusieurs années.

Il faut dire que depuis le début de la pandémie, comme plusieurs autres quincailliers à travers la province, Canac a vu ses ventes grimper en flèche.

« Le but avec un second centre de livraison est d’ouvrir davantage de marchés en plus d’améliorer substantiellement la rapidité de nos livraisons de matériaux ainsi que le rayon d’action dans lequel nous pourrons nous déployer », a indiqué le PDG de l’enseigne, Pierre Laberge.

Les travaux pour le nouveau centre de livraison s’élèveront à 10 millions $. Environ 35 emplois seront créés à terme.

Plusieurs magasins

Quant au nouveau magasin, il sera érigé sur un terrain voisin. La facture pourrait dépasser les 10 millions $. La direction n’a toutefois pas encore déterminé une date précise pour le début des travaux.

Pour les prochains mois, Canac souhaite ouvrir des magasins à Rivière-du-Loup, à Sorel et à Contrecœur. La chaîne compte présentement 31 points de vente au Québec et plus de 4350 employés.